GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 878 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w sobotę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W niektórych regionach kraju mogą wystąpić jednak opady śniegu i śniegu z deszczem.

GDDKiA przekazała, że błoto pośniegowe i lokalna śliskość występuje w południowej i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na drogach krajowych S7 odc. Olsztynek - Elbląg, S22 odc. Elbląg - gr. państwa, w woj. dolnośląskim na: dk 8 odc. Ząbkowice Śląskie - Kudowa Zdrój, dk 33 odc. Kłodzko - gr. państwa, dk 46 odc. Kłodzko - Złoty Stok, w woj. opolskim na: dk 40 odc. Większyce - Głuchołazy, dk 38 odc. Głubczyce - Reńska Wieś, w woj. wielkopolskim na: dk 36 odc. Rawicz - Ostrów Wielkopolski, dk 11 odc. Antonin - Siemianice, dk 39 odc. Baranów - Skoroszów oraz w północnych częściach województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Opady śniegu i śniegu z deszczem występują na terenie województw: podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W sobotę zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, na krańcach południowych i północnych przeważnie duże. Na północy i południu przelotne opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od -5 st. C na wschodzie i w kotlinach sudeckich do -3 st. C w centrum i 0 st. C, 1 st. C miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu po południu dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich i północnych. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne.