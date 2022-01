GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale nocą w spodziewane są przelotne opady śniegu na Pomorzu Gdańskim - poinformowała w czwartek wieczorem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak informuje GDDKiA opady śniegu, śniegu z deszczem występują na terenie województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego i małopolskiego. Zaznaczono jednak, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 651 pojazdów do zimowego utrzymania. Miejscami - jak czytamy - kierowcy, szczególnie we wschodniej połowie kraju, spodziewać się mogą błota pośniegowego i śliskiej nawierzchni.

W nocy prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie kraju okresami duże i tutaj miejscami przelotne opady śniegu. Przelotny śnieg możliwy też na Pomorzu Gdańskim. Napisano, że na Ziemi Lubuskiej wystąpią lokalnie mgły, również marznące, ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -14 st. w kotlinach karpackich do -9 st. w kotlinach sudeckich, od -7 do -4 st. na przeważającym obszarze kraju, do -1 st. nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Tatrach do 60 km/h.