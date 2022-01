GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - poinformowała w niedzielę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy ostrzegają jednak przed lokalnymi opadami śniegu i apelują o ostrożną jazdę.

Jak przekazała GDDKiA, na sieci dróg krajowych pracuje 240 pojazdów do zimowego utrzymania. Drogowcy podkreślili przy tym, że na warunki na drogach w woj. świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim wpływ mają opady śniegu. Zauważono też, że w woj. małopolskim mogą utrzymywać się mgły, które także wpłyną na warunki jazdy.

GDDKiA zaapelowała przy tym do kierowców o ostrożną jazdę.

Jak wskazali drogowcy, w niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach wschodnich i zachodzie kraju wzrastające do dużego. Na krańcach zachodnich w drugiej połowie dnia słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Słaby śnieg możliwy również na Roztoczu. Temperatura maksymalna od -2 st. C na wschodzie do 3 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w kotlinach sudeckich okresami porywisty, na ogół południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.