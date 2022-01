GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - przekazała w sobotę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy ostrzegli jednocześnie kierowców przed utrudnieniami związanymi z błotem pośniegowym, a także opadami deszczu bądź mżawki i śniegu.

W komunikacie przesłanym PAP GDDKiA poinformowała, że "na sieci dróg krajowych pracuje 466 pojazdów do zimowego utrzymania". "Wszystkie drogi krajowe są przejezdne" - czytamy.

Drogowcy zaapelowali jednocześnie do kierowców o ostrożną jazdę. Jak wskazali, na warunki na drogach na terenie całego kraju - z wyłączeniem woj. śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego - będą mieć wpływ przelotne opady deszczu lub mżawki. W całej Polsce - z wyjątkiem woj. małopolskiego - będą występować opady śniegu bądź śniegu z deszczem. Z kolei w Małopolsce można spodziewać się utrudnień związanych z występującym tam błotem pośniegowym.

GDDKiA przekazała również, że w sobotę wystąpi "zachmurzenie całkowite, tylko na południowym wschodzie początkowo umiarkowane". "Przemieszczające się z północnego zachodu na wschód opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w zachodniej połowie kraju w deszcz. Na północnym-zachodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma do 15 mm, natomiast w Sudetach do 12 mm. W północno-wschodniej części Polski przejściowo opady śniegu o natężeniu umiarkowanym ograniczające widzialność do około 500 m. Miejscami w północnej połowie kraju krótkotrwale burze i krupa śnieżna" - napisała.

Jak dodała, temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na wschodzie, około 2 st. C, 4 st. C w centrum, do 6 st. C, 8 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około -1 st. C. "Wiatr umiarkowany, stopniowo wzmagający się do dość silnego, nad morzem dość silny i silny od 30 km/h do 45 km/h, porywisty, południowo zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 65 km/h, wieczorem nasilające się na zachodzie do 75 km/h, najsilniejsze porywy od rana nad morzem do 80 km/h, a w górach do 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne" - podsumowała.