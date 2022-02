GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 8 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w sobotę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA w komunikacie przesłanym do PAP przekazała, że mżawka i przelotny deszcz mogą utrudniać jazdę w województwie śląskim i dolnośląskim.

Drogowcy zaapelowali do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W Polsce w sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm na Pomorzu Wschodnim. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 8 st. C.

Wiatr dość silny i silny, nad morzem bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 125 km/h, na północy kraju miejscami do 120 km/h i na pozostałym obszarze na ogół do 100 km/h; w Karpatach do 130 km/h, a w Sudetach prędkość wiatru do 170 km/h. W górach wiatr powodował będzie lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. Wieczorem prędkość wiatru będzie słabnąc.