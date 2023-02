GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - informuje w sobotę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy apelują przy tym do kierowców o ostrożną jazdę. W większości województw utrzymuje się bowiem błoto pośniegowe i lokalna śliskość.

Jak podały służby, w sobotni poranek na sieci dróg krajowych pracuje 1919 pojazdów do zimowego utrzymania.

Z informacji GDDKiA wynika, że opady śniegu i śniegu z deszczem występują w całym kraju, a błoto pośniegowe i lokalna śliskość utrzymuje się w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, podkarpackim, łódzkim.

W związku z tymi warunkami GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W dzień na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opady śniegu. W górach i rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami śniegu. Na północy możliwe burze. Na Pomorzu Wschodnim, Warmii i Kujawach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C na południu, około -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat lokalnie -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na południu i nad morzem okresami dość silny, północny. W górach porywy wiatru do 90 km/h, nad morzem do 85 km/h, na południu do 65 km/h. Miejscami, szczególnie na południu kraju, zawieje i zamiecie śnieżne.