GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje sześć pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w komunikacie przekazanym w sobotę PAP Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak czytamy w komunikacie, na terenie województw świętokrzyskiego, podlaskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego występują deszcz i mżawka, które mają wpływ na przejezdność dróg.

"GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach" - napisali autorzy.

Poinformowali, że w dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami, głównie na północy Polski.

Okresami opady deszczu, na południu i południowym zachodzie okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 15 mm. Na Suwalszczyźnie i w górach także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 15 cm. Temperatura maksymalna od 3 st.C. na północnym wschodzie do 7 st.C. w centrum i 10 st.C. na południowym zachodzie. Wiatr początkowo dość silny i silny, nad morzem bardzo silny od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 115 km/h na północy, do 90 km/h w centrum kraju i 75 km/h na południu, zachodni, stopniowo w ciągu dnia słabnący. W Sudetach porywy wiatru do 140 km/h, w Tatrach do 110 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.