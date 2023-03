GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne – podała w sobotę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że w województwach śląskim, świętokrzyskim, łódzkim, małopolskim, wielkopolskim i lubuskim pada deszcz lub mżawka. Z kolei w Podlaskim występuje mgła.

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Sprzęt do zimowego utrzymania pozostaje w gotowości - podała w sobotę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA wskazała, że na terenie województw śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskie, wielkopolskiego i lubuskiego pada deszcz lub mżawka. Z kolei w województwie podlaskim występuje mgła. GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę.

"W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami burze. Lokalnie opady gradu lub krupy śnieżnej. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10 mm, w rejonie Bieszczad do 17 mm. Temperatura maksymalna od 8 st. C na Półwyspie Helskim i w kotlinach sudeckich, oraz 12 st. C w centrum, do 15 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz w porywach do 70 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h." - poinformowano w komunikacie GDDKiA.