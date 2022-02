GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne; pracują 244 pojazdy do zimowego utrzymania

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracują na nich 244 pojazdy do zimowego utrzymania - poinformowała w sobotę wieczorem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W niektórych regionach kraju jadę mogą utrudniać opady śniegu, śniegu z deszczem oraz mżawka.

GDDKiA w komunikacie przesłanym PAP przekazała, że opady śniegu z deszczem występują na terenie województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego.

Z kolei opady śniegu występują w województwie śląskim, małopolskim oraz podkarpackim.

"Mżawka, deszcz występują na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego" - podała GDDKiA.

Drogowcy zaapelowali do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W nocy w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w południowej połowie kraju z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm.

Temperatura minimalna od -1 st. C na wschodzie i w dolinach sudeckich do 3 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od -6 st. C do -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem i w zachodniej połowie kraju w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W Tatrach porywy do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.