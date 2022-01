GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne; pracuje 261 pojazdów do zimowego utrzymania

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 261 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w niedzielę wieczorem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W niektórych regionach kraju może wystąpić lokalna śliskość, opady śniegu i przelotne opady deszczu.

Jak wynika z informacji przekazanej przez GDDKiA lokalna śliskość występuje w województwie warmińsko-mazurskim we wschodniej i południowej części województwa; w woj. podlaskim w północnej części województwa; w woj. podkarpackim na: dk 84 odc. Sanok - gr. Państwa oraz w woj. małopolskim na dk 47 odc. Rabka Zdrój - gr. Państwa, dk 7 odc. Rabka Zdrój - gr, Państwa, dk 49 odc. Nowy Targ - gr. Państwa, dk 75 odc. Nowy Sącz - gr. Państwa, dk 28 odc. Nowy Sącz - Limanowa.

"Przelotne opady deszczu bądź mżawki występują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego" - podała GDDKiA.

Drogowcy wskazali także, że opady śniegu lub śniegu z deszczem mogą utrudniać jazdę kierowcom w woj. podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim oraz mazowieckim.

"GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach" - dodała GDDKiA.

W nocy w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. Przelotne opady śniegu, na wybrzeżu i początkowo na zachodzie także deszczu ze śniegiem. W Karpatach i na północnym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm.

Temperatura minimalna od -3 st. C na wschodzie do 0 st. C na zachodzie, cieplej jedynie nad morzem 1 st. C do 2 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od -6 st. C do -4 st. C. Na wschodzie kraju oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie i nad morzem także silny do 50 km/h, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru początkowo do 100 km/h na wschodzie oraz nad morzem, w głębi kraju około 80 km/h, wysoko w górach do 130 km/h. Prędkość wiatru będzie stopniowo słabła. Na północnym wschodzie i w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.