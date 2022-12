GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne; pracuje 675 pojazdów do zimowego utrzymania

Błoto pośniegowe, opady śniegu i mgła mogą utrudniać jazdę kierowcom. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach krajowych pracuje 675 pojazdów do zimowego utrzymania – poinformowała w niedzielę rano GDDKiA.

Według GDDKiA błoto pośniegowe występuje w województwie podkarpackim na DK28, odcinek Sanok-Przemyśl, i na DK84, odcinek Olszanica-granica państwa. Opady śniegu utrudniają jazdę kierowcom w województwach małopolskim i śląskim. Z kolei mgła występuje w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim i mazowieckim.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W dzień na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Lokalnie możliwe bardzo słabe opady śniegu. Rano miejscami mgła marznąca, osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od -9 st. C na Lubelszczyźnie i Podhalu, około -4 st. C w centrum, do -1 st. C nad morzem.

Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, skręcający na kierunki południowe.