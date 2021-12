GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 101 pojazdów do zimowego utrzymania

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 101 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w poniedziałek po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W niektórych regionach kraju mogą wystąpić jednak opady śniegu, przelotny deszcz i mgła.

GDDKiA przekazała, że przelotny deszcz występuje w woj. podlaskim, natomiast opady śniegu w Małopolsce. Mgła może utrudniać jazdę kierowcom na terenie województwa małopolskiego, podlaskiego i pomorskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Jak informował IMGW w poniedziałek, po południu i wieczorem spodziewane są lokalnie na Podkarpaciu słabe opady śniegu, a na Mazurach mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów, mgła może osadzać szadź. Temperatura maksymalna od -8 st. C lokalnie na Pomorzu Wschodnim i w rejonach podgórskich Karpat, około -3 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 2 st. C lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, wschodni i południowo-wschodni.