GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne; pracuje na nich 555 pojazdów do zimowego utrzymania

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 555 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Opady deszczu i śniegu oraz błoto pośniegowe utrudniają kierowcom jazdę niemal w całym kraju.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie tam, gdzie może wystąpić lokalna śliskość, opady deszczu i śniegu.

GDDKiA informuje, że błoto pośniegowe występuje na terenie województwa łódzkiego. Natomiast opady deszczu utrudniają jazdę na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika również, że opady śniegu utrudniają warunki do jazdy na terenie województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego.

W piątek po południu i wieczorem prognozowane jest duże zachmurzenie. Na północy opady śniegu, poza tym opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w południowo-wschodniej części kraju lokalnie możliwe są opady marznące, powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C w centrum i 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, natomiast nad morzem i na Pomorzu oraz na południu kraju okresami silny, w porywach do 65 km/h, na Śląsku do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Na północy miejscami wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne. W Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 140 km/h.