GDDKiA: wszystkie drogi przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - poinformowała w niedzielę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na sieci dróg krajowych pracują 44 pojazdy do zimowego utrzymania.

Dyrekcja wskazała również na warunki pogodowe, które mają wpływ na przejezdność w poszczególnych rejonach kraju. Opady mżawki i przelotnego deszczu występują na terenie takich województw jak kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie, a także podkarpackie, dolnośląskie, małopolskie, śląskie oraz warmińsko-mazurskie i mazowieckie.

Z kolei mgły występują na terenie województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego oraz małopolskiego i dolnośląskiego.

Jednocześnie GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Według Dyrekcji w dzień w południowej połowie kraju będzie na ogół pogodnie, natomiast w północnej, zachmurzenie duże z opadami deszczu.

Na Pomorzu opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów wyniesie do ok. 10 mm. W godzinach porannych na północnym wschodzie możliwe będą opady marznące, powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od 4 st. C na północnym wschodzie, około 8 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h, w obszarach podgórskich do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h, a w Sudetach wieczorem do 100 km/h.