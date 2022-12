GDDKiA: wszystkie drogi w kraju są przejezdne, pracuje 756 pojazdów do zimowego utrzymania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 756 pojazdów.

GDDKiA przekazała, że błoto pośniegowe utrudnia życie kierowcom na dk 22 na odcinku Starogard Gdański - Swarożyn (Pomorskie), na dk 57 odcinek Biskupiec - Bartoszyce Sędławki i dk 65 na odcinku Ełk - granica państwa (Warmińsko-Mazurskie), na dk 66 odc. Szepietowo - granica państwa (Podlaskie) oraz na dk 9 odc. granica województwa - Rzeszów (Podkarpackie).

Z kolei opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa lubuskiego, pomorskiego, lubelskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

We wtorek w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 6 cm na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od -4 st. C na Śląsku, w Małopolsce i krańcach północno-wschodnich do 2 st. C na wschodnim Wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich około -7 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na północy porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny i tam w porywach do 75 km/h oraz stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. Lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie i w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.

