GDDKiA: wszystkie drogi w kraju są przejezdne, pracuje ponad 400 pojazdów

We wtorek wieczorem GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu i mgłą, które mogą utrudnić jazdę. Na drogach krajowych pracuje ponad 400 pojazdów do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują 404 pojazdy do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że opady śniegu występują na terenie województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

Drogowcy przestrzegają też przed mgłą, która występuje w woj. małopolskim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W nocy z wtorku na środę w Polsce zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, początkowo we wschodniej połowie kraju duże z zanikającymi opadami śniegu. Miejscami, głównie na wschodzie i południu, marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -17 st. C w południowo-wschodniej części kraju, około -10 st. C w centrum, do -5 st. C nad morzem, w rejonach podgórskich około -18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W górach wiatr porywisty, powodujący zamiecie śnieżne.