Gdula (Lewica): Polski Ład spowoduje, że do organizacji publicznych wpłynie mniej pieniędzy

Ze względu na większą kwotę wolną od podatku, do organizacji pożytku publicznego prawdopodobnie wpłynie dużo mniej pieniędzy, więc ci, którzy są najbardziej poszkodowani, dostaną ich mniej - ocenił w poniedziałek poseł Lewicy Maciej Gdula, komentując zapisy Polskiego Ładu.

Poseł wskazał, że program ten wdrażany jest w życie w czasie galopującej inflacji, co sprawia, iż płynące z jego zapisów korzyści, zwłaszcza dla osób mniej zarabiających, "nagle się rozpływają".

Zdaniem Gduli duża część społeczeństwa program ocenia negatywnie, właśnie z powodu "niedopatrzeń" jego zapisów. "Ze względu na większą kwotę wolną od podatku, prawdopodobnie do organizacji pożytku publicznego wpłynie dużo mniej pieniędzy, więc ci, którzy są najbardziej poszkodowani, często na przykład osoby z niepełnosprawnościami, dostaną ich mniej" - mówił poseł podczas briefingu prasowego.

Jak dodał, zapisy uderzą też w samodzielnych rodziców, którzy "będą mieli o wiele mniejsze dochody, bo stracili prawo do rozliczania się razem z dzieckiem".

W ocenie Gduli system jest "niezwykle skomplikowany", co sprawia, że "poczucie sprawiedliwości jest zachwiane". "Ludzie mają poczucie, że ten, kto będzie chciał uciec od podatku, będzie mógł to zrobić, bo system jest na tyle skomplikowany, że na razie nawet księgowi do końca go nie rozumieją" - mówił poseł.

Działania władz skrytykował też współprzewodniczący Nowej Lewicy w Małopolsce Ryszard Śmiałek. Jego zdaniem "polityka rządu w zakresie wydatkowania pieniędzy jest nieodpowiedzialna". "Rozwiązania, które zostały zaprezentowane, czyli obniżka VAT-u, są czasowe, a w mojej opinii - krótkotrwałe, dlatego, że inflacja będzie rosła" - mówił.

Zdaniem działacza receptą na te problemy są konkretne działania, które zapobiegną ubożeniu społeczeństwa. "Mówi się o nowym lockdownie - on za chwilę nie będzie potrzebny, ponieważ coraz mniej ludzi chodzi po sklepach, galeriach, restauracjach, coraz mniej ich wyjeżdża" - ocenił Śmiałek. W jego opinii "ludzie odczuwają skutki katastrofalnych rządów Prawa i Sprawiedliwości, a im szybciej obywatele zrozumieją, że ten rząd trzeba odsunąć, tym lepiej".

Z kolei posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek argumentowała, że kwestie gospodarcze nierozerwalnie łączą się ze strategią walki z pandemią koronawirusa. Dane pokazujące, ilu obywateli wciąż się nie zaszczepiło, w jej ocenie powinny zmobilizować państwo do aktywnych działań chroniących nas przed skutkami kolejnej fali zachorowań.

"A tymczasem nie widzimy tego, nie widzimy tej odpowiedzialności. Nowa Lewica i Partia Razem są odpowiedzialne, nie boją się brać na siebie ciężaru decyzji" - wskazała Gosek-Popiołek i zapewniła, że przedstawiciele tych formacji "zdecydowanie opowiadają się za obowiązkowymi szczepieniami".

Jej zdaniem, w obliczu rezygnacji kilkunastu osób z Rady Medycznej działającej przy premierze, "widzimy, że od zdrowia i życia Polek i Polaków ważniejsza jest polityczna przyszłość ministra (szefa MSWiA, Mariusza) Kamińskiego, ministra (wiceszefa MSWiA, Macieja) Wąsika i ministra (sprawiedliwości, Zbigniewa) Ziobry".

Gosek-Popiołek argumentowała, że kwestia szczepień jest kluczowa w procesie powrotu do normalnego życia. "Przypominamy też ministrowi (zdrowia, Adamowi) Niedzielskiemu, że do wprowadzenia obowiązkowych szczepień niepotrzebna jest ustawa - może zrobić to rozporządzeniem" - podkreśliła. "Ale jeżeli woli ścieżkę ustawową, to przypominamy także, że nasza ustawa czeka w Sejmie; jesteśmy gotowi ją procedować i jesteśmy otwarci na dialog" - dodała posłanka.

Gosek-Popiołek zwracała uwagę, że dla wielu osób zmuszonych do przebywania na urlopach lub zwolnieniach lekarskich, taka sytuacja oznacza utratę części zarobków. Z kolei dla pracowników części branż, takich jak gastronomia czy turystyka, kolejna fala zachorowań to wielka niepewność.

"Jeśli chcemy uzdrowić gospodarkę, musimy przede wszystkim zacząć od uzdrowienia Polek i Polaków, od aktywnej walki z pandemią koronawirusa i od szczepień, bo one zapewnią nam powrót do normalności" - podsumowała posłanka.