Gdy trafił do zakładu miał 17 lat, wskrzesił giganta z PRL. Poznajcie Edmunda Majtykę

Jak zarządzać ludźmi i współczesnym zakładem automotive, do tego zyskać miano najlepiej zorganizowanej fabryki części motoryzacyjnych w Polsce? Rozmawiamy o tym z Edmundem Majtyką, prezesem Neapco Europe. Fabryka Neapco zatrudnia w Praszce w Opolskiem ponad 1 tys. osób. Edmund Majtyka kontynuuje w Praszce przemysłowe tradycje motoryzacyjne. W latach 80. tutejszy gigant Polmo, trzy razy w tygodniu wysyłał hamulce do radzieckich kamazów.

Głównymi produktami fabryki są półosie napędowe oraz odlewy aluminiowe. Klientami fabryki są takie koncerny motoryzacyjne, jak: Ford, BMW, Volkswagen, Daimler, Renault, i General Motors.Zakład przy ulicy Kaliskiej w Praszce ma zresztą bardzo bogatą historię. W PRL-u gigant zatrudniał nawet pięć razy więcej osób, a planowano dalszą rozbudowę. Przed zbudowaniem fabryki Praszka była małą mieściną (do końca II wojny światowej na rzece Prośnie znajdowała się polsko-niemiecka granica).Początki zakładu motoryzacyjnego sięgają 1956 roku, kiedy w postawionych podczas niemieckiej okupacji (w latach 1941-42) budynkach przemysłowych przy ul. Fabrycznej otwarto oddział Częstochowskiej Fabryki Wyrobów Blaszanych. 1 stycznia 1957 roku zarządzeniem Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła fabryka usamodzielniła się pod nazwą Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego w Praszce.Szansa na rozwój zakładu pojawiła się w 1963 roku, kiedy PRL-owskie władze zadecydowały o przeniesieniu z Warszawy i Starachowic do Praszki produkcji pomp wody i oleju do osobowej warszawy i ciężarowego stara. W tym samym czasie praszkowski zakład dostał nową nazwę - Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego "Polmo" w Praszce.W1967 roku fabryka w Praszce rozpoczęła produkcje aparatury hamulcowej do samochodów ciężarowych, ciężarówek i przyczep. W latach 70. w Praszce zaczęto wytwarzać hamulce do radzieckich samochodów: kamazów, gazików, uazów i krazów.W1989 roku przy Kaliskiej pracowało ponad 5 tysięcy osób. Podobno prognozowano, że Praszka docelowo będzie miasteczkiem 40-tysięcznym (dzisiaj ma 8,5 tysiąca mieszkańców). Specjalnie dla pracowników Polmo budowano bloki, przedszkola i szkoły.Polmo było pierwszą w Polsce sprywatyzowaną firmą w branży motoryzacyjnej. 19 grudnia 1990 roku przekształcono zakład w spółkę Polmo Praszka. W latach 1991-1992 pracę straciło 2400 pracowników. Doszło do rozruchów, ówczesny burmistrz Włodzimierz Skoczek został wywieziony na taczce.