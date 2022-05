Gdynia: Kierowca autobusu miejskiego był pod wpływem narkotyków

Policjanci z Gdyni w środę skontrolowali kierowców miejskiej komunikacji testerami wykrywającymi narkotyki. Okazało się, że 44-letni kierujący uzyskał wynik pozytywny.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni Jolanta Grunert powiedziała w czwartek PAP, że policjanci z gdyńskiej drogówki wspólnie z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni przeprowadzili działania wśród kierowców komunikacji miejskiej. "Funkcjonariusze sprawdzali, czy kierujący autobusami są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających" - dodała Grunert.

Wszyscy przebadani przez policjantów, na zawartość alkoholu w organizmie kierowcy autobusów, byli trzeźwi. Funkcjonariusze przeprowadzili również badania na zawartość narkotyków. Okazało się, że kierujący 44-latek uzyskał wynik pozytywny. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i przewieźli go do szpitala na badanie krwi. Teraz stanie sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi do 2 lat więzienia.