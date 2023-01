Gdynia: ORP Gen. T. Kościuszko opuści Port Wojenny Gdynia

W południe w środę ORP Gen. T. Kościuszko opuści Port Wojenny Gdynia. Fregata dołączy do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1.

Prezydent Andrzej Duda w grudniu postanowił o użyciu, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Morskiego NATO (SNMG1) na akwenie mórz: Bałtyckiego, Północnego, Norweskiego, Śródziemnego oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego. PKW będzie liczył do 230 żołnierzy i pracowników wyposażonych w okręt ORP Gen. T. Kościuszko.

Uroczyste pożegnanie fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko odbyło się w środę przed południem w Porcie Wojennym Gdynia.

Dowódca ORP Kościuszko kmdr por. Maciej Pałacha wyjaśnił, że okręt przez sześć miesięcy będzie realizował zadania wyznaczone przez dowódcę Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1. "Okręt będzie pokazywał spójność i solidarność z NATO poprzez działanie w rejonie razem z zespołem. Będzie też pokazywał, że jest gotowy do udziału w kolektywnej obronie NATO. Poza tym, w cele strategiczne wpisuje się to, że rejon działania okrętu pokrywa się z obszarem operacyjnego zainteresowania Marynarki Wojennej. Będziemy działali nad ochroną żeglugi w tamtym rejonie, utrzymywali Maritime Situation Awareness, czyli morską świadomość sytuacyjną, co jest niezwykle ważne. Poprzez działania pokazujemy całemu światu, że okręt wzmacnia sojusz" - mówił.

Podkreślił, że ORP Kościuszko jest fregatą zwalczania okrętów podwodnych, ale realizuje też swoje działania bojowe w zakresie obrony powietrznej i nawodnej. "Poza tym może prowadzić szerokie spektrum operacji, takich jak operacje blokadowe, antyterrorystyczne, antypirackie, czy ewakuacyjne (…)" - zaznaczył.

SNMG-1 (Standing NATO Maritime Group 1) to jeden z dwóch stałych zespołów okrętowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, w których skład wchodzą wyselekcjonowane niszczyciele i fregaty państw członkowskich. Szkielet zespołu stanowią jednostki z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, do których cyklicznie dołączają okręty z Belgii, Danii, Portugalii, Hiszpanii i Polski. SNMG-1 prowadzi ćwiczenia zarówno w składzie zespołu jak i z okrętami sił morskich państw członkowskich NATO i Partnerstwa dla Pokoju. Wielonarodowy elitarny zespół utrzymywany jest w najwyższym stopniu gotowości bojowej i przeznaczony jest do natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, operacjach pokojowych i w wypadku wojny.

Jak informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, PKW Kościuszko będzie prowadził działania na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Śródziemnym oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego.

Zgodnie z postanowieniem prezydenta, ogólny zakres zadań PKW będzie obejmował: obronę żeglugi sojuszniczej przed okrętami nawodnymi, podwodnymi i lotnictwem; ochronę wyznaczonych rejonów i portów, budowanie świadomości operacyjnej przez patrolowanie szlaków oraz prezentację obecności, jedności i determinacji NATO; eskortowanie cywilnych jednostek sojuszniczych poza obszar działalności operacyjnej oraz lokalizowanie, identyfikowanie, śledzenie i prowadzenie inspekcji wytypowanych jednostek pływających podejrzanych o prowadzenie działalności związanej z przemytem ludzi, broni oraz towarów.