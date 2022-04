Gdynia: Służby zneutralizują poniemiecką torpedę

Na czwartek zaplanowano neutralizację poniemieckiej torpedy lotniczej. Na czas trwania akcji nie będzie można wchodzić do Bałtyku na odcinku od Babich Dołów do Oksywia.

Mieszkańcy Gdyni w czwartek otrzymali SMS z Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, w którym zostali poinformowani o neutralizacji niewybuchu torpedy morskiej. W alercie pojawiła się również informacja, by od godz. 8 do 15 nie zbliżać się do plaży i nie wchodzić do wody na odcinku od Babich Dołów do Oksywia.

Jak poinformował Urząd Morski w Gdyni, zneutralizowana zostanie poniemiecka torpeda lotnicza, która znajduje się 3,5 mili morskiej na północny-wschód od wejścia do Portu Wojennego w Gdyni.

"Nurkowie Minerzy z 13. Dywizjonu Trałowców (8. Flotylla Obrony Wybrzeża) przeprowadzą na Zatoce Gdańskiej neutralizację niemieckiej torpedy lotniczej. Niewybuch stanowi pozostałość po II wojnie światowej, zawiera w sobie ok. 200 kg materiału wybuchowego i zalega na głębokości ok. 30 metrów" - przekazała rzeczniczka UM w Gdyni Magdalena Kierzkowska. W celu przeprowadzenia bezpiecznej i sprawnej akcji podczas neutralizacji zostanie zamknięty teren na odcinku od plaży w Babich Dołach do molo Formozy na Oksywiu. To oznacza, że można się tam wybrać na spacer, ale nie wolno wchodzić do wody - nurkować i moczyć nóg.

Akcję neutralizacji torped zaplanowano od godz. 8 do 15. Odpowiada za nią Urząd Morski w Gdyni i Marynarka Wojenna RP.

"Urząd Morski w Gdyni będzie uczestniczył swoimi jednostkami w zabezpieczeniu akcji na wodzie, a także będzie koordynował ruch jednostek zaangażowanych w akcję. Dodatkowo, pracownicy ochrony wybrzeża będą wspierać służby w zabezpieczeniu odcinka plaży pomiędzy Babimi Dołami a molo Formozy" - dodawała Kierzkowska.

Jeżeli z jakichś powodów nie uda się przeprowadzić neutralizacji w ustalonym terminie, kolejna odbędzie się w środę, 27 kwietnia.