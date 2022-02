Gdynia: Szkoły są gotowe na przyjęcie ukraińskich dzieci

To będzie spore wyzwanie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i oczywiście dzieci z Ukrainy, ale mamy przygotowane mechanizmy pomocy edukacyjnej, które możemy rozszerzyć na wszystkie placówki - zapewnił wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz.

"Te formy wsparcia cudzoziemców, które do tej pory rozwijaliśmy, w sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się nasi sąsiedzi, będą niezbędne. Jesteśmy gotowi na pomoc najmłodszym ofiarom tego konfliktu" - powiedział wiceprezydent.

Jak poinformowali gdyńscy urzędnicy w przedszkolach oraz szkołach wszystkich szczebli, prowadzonych przez miasto jak i prywatnych uczą się 474 osoby pochodzące z Ukrainy. W szkołach, w których organem prowadzącym jest miasto Gdynia jest 310 uczniów ukraińskich. W przedszkolach - 13 uczniów, w szkołach podstawowych 227. W technikach 37, a w liceach - 23. 125 osób narodowości ukraińskiej uczy się w niepublicznych szkołach policealnych.

Z danych przesłanych przez gdyński magistrat wynika, że dużą grupę spośród uczniów gdyńskich szkół stanowią także Białorusini.

"W Gdyni od lat podkreślamy, że dzieci nie pozostaną bez pomocy. Szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne już działają, aby zapewnić w pierwszej kolejności wsparcie psychologiczne" - tłumaczy wiceprezydent Gdyni.

Jego zdaniem dzieci ukraińskie pojawią się w wielu placówkach w Gdyni. "To będzie spore wyzwanie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i oczywiście dzieci. Ale mamy przygotowane mechanizmy pomocy edukacyjnej, które możemy rozszerzyć na wszystkie placówki. Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które mają przygotowany program dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Całe środowisko edukacyjne angażuje się teraz w zorganizowanie pomocy dla naszych ukraińskich uczniów" - podkreślał prezydent.

Gdańscy urzędnicy przekazują, że Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni współpracuje z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. W tej szkole działają klasy przygotowawcze dla dzieci z doświadczeniem migracji. Obecnie do szkoły zapisanych jest 48 uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w tym 38 z Ukrainy. Są trzy oddziały przygotowujące dzieci do dalszej nauki.

"Nad procesem nauczania uczniów z doświadczeniem migracji (UDM) w naszej szkole czuwa zespół ds. uczniów UDM oraz koordynator oddziałów przygotowawczych. W ramach współpracy uczniów i rodziców z kłopotami adaptacyjno-wychowawczymi wspiera psycholog rosyjskojęzyczny. Ponadto pracuje asystentka językowo-kulturowa z Ukrainy, która pomaga uczniom podczas zajęć oraz poza nimi. Wspiera też rodziców oraz nauczycieli pracujących w oddziałach" - powiedziała dyrektor SP nr 26 w Gdyni Alicja Bajduszewska.

Jej szkoła - jak podkreśla - nie jest w stanie przyjąć wszystkich dzieci, ponieważ nie dysponuje odpowiednią przestrzenią. Zaznacza jednak, że wszystkie szkoły w Gdyni mogą liczyć na wsparcie jej i kadry pedagogicznej szkoły nr 26.

Jak zauważa dyrektor Bajduszewska najważniejsze dla jej uczniów będzie teraz zapewnienie wsparcia psychologicznego. "I to nie tylko dzieciom ukraińskim, ale również ich rówieśnikom wszystkich narodowości. Dzieci doskonale wiedzą, że trwa wojna, widzą jak zamartwiają się ich przyjaciele. My już zaplanowaliśmy na wtorek godziny wychowawcze, żebyśmy mogli o tym z najmłodszymi rozmawiać. Myślę, że ta pomoc będzie potrzebna we wszystkich szkołach" - zapewniała.

Swoją pomoc oferuje również poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 3 w Gdyni. Wicedyrektor placówki Kornelia Szmigiel poinformowała, że są już po pierwszych rozmowach jak zapewnić jak najszersze formy wsparcia. "Odwołujemy inne działania, skupiamy się na konsultacjach psychologicznych przede wszystkim dla ukraińskich dzieci. Mamy olbrzymie wsparcie psycholog Anny Parfenovej, pochodzącej z Ukrainy. Pani Anna jest w poradni codziennie od 8.00 do 12.00. Ponieważ nasza siedziba jest na Obłużu, niedaleko jednostki wojskowej, widzimy też, że dzieci polskie są zaniepokojone. Z pewnością możemy pomóc szkołom w organizowaniu konsultacji czy nawet wizyt w szkole, bo nie ukrywajmy ta sytuacja może wpłynąć na wszystkie dzieci, niezależnie od narodowości" tłumaczyła Szmigiel.

Gdyńscy urzędnicy informują, że szkoły, a przede wszystkim ich uczniowie, mogą zgłaszać się do dwóch pozostałych poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z rejonem ich działania czyli: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, mieszczącej się przy ul. Staffa 10, oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, mieszczącej się przy ul. Chylońskiej 227.