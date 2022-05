Gdynia: Wręczono Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii

Laureatami tegorocznej, jedenastej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii zostali dziennikarze i redakcje z Izraela, Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jury wybrało zwycięzców spośród 80 zgłoszeń.

Uroczystość wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego odbyła się w sobotę w Muzeum Emigracji w Gdyni. Przewodniczący jury, syn Macieja Płażyńskiego - Jakub powiedział, że "tata zawsze wierzył w to, że dziennikarstwo polonijne ma misję. "Tą misją jest budowa mostów pomiędzy Polską, a rozsianymi po całym świecie Polakami, jak i osobami pochodzenia polskiego, a teraz jak patrzę na te nasze ostatnie dziesięć lat, to niewątpliwie jesteśmy na etapie, w którym musimy zacząć stawiać pytania i na nie odpowiadać. Przede wszystkim, jaki jest stan naszej Polonii? Jako to wygląda po stronie osób rozrzuconych po całym świecie? - tłumaczył Płażyński i dodał, że "naszym celem jest pokazanie trudów tej pracy, którą wkładają (dziennikarze - dop. PAP), żeby pokazać, jakie jest życie codzienne i problemy, z którymi się stykają, jak również mają bardzo ważną misję na promocji i budowaniu wizerunku Polski".

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatem został Waldemar Biniecki. Jury nagrodziło go za cykl dwujęzycznych publikacji w "Kuryerze Polskim", dzięki którym polski punkt widzenia dociera do odbiorców nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne nagrodę przyznano Kamilowi Tureckiemu za cykl publikacji w portalu Onet.pl o dalszych losach Polek i Polaków zamieszkałych w USA, którzy byli świadkami lub uczestnikami tragicznych wydarzeń z 11.09.2001.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatką została Katarzyna "Kasia" Madera z BBC World News. Jury doceniło regularne wprowadzanie na antenę jednej z najważniejszych światowych telewizji tematów związanych z Polską. Kasia Madera jest pierwszą laureatką nagrodzoną ponownie. Pierwszy raz stało się to w 2015 roku.

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano kwartalnik "Kalejdoskop" - za wysoki poziom merytoryczny i przywracanie obecności języka polskiego w Izraelu.

Nagrody w kategoriach dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości 10 tys. złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego jest honorowana praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii oraz redakcja medium polonijnego.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Po raz pierwszy została wręczona w roku 2012.

Maciej Płażyński był działaczem opozycji antykomunistycznej, pierwszym niekomunistycznym wojewodą gdańskim, Marszałkiem Sejmu RP i wicemarszałkiem Senatu RP oraz prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku w 2010 r.