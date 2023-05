Gebhardt: Order Orła Białego to ogromny zaszczyt; Wnuk-Nazarowa: dedykuję go ojcu

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że po osiemdziesięciu latach "awanturowania się o sprawę polską", zostało to uznane - powiedział Stanisław Mieczysław Gebhardt odznaczony w środę Orderu Orła Białego. Joanna Wnuk-Nazarowa zadedykowała Order Orła Białego swojemu ojcu.

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego żołnierza Armii Krajowej i Szarych Szeregów, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, ekonomistę, polityka i działacza emigracyjnego Stanisława Mieczysława Gebhardta.

"Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że po osiemdziesięciu latach +awanturowania się o sprawę polską+, zostało to uznane. I naprawdę nie wiem, jak wyrazić wdzięczność za dość nieoczekiwany zaszczyt" - powiedział Gebhardt.

"Pan prezydent dzisiaj przypomniał całą wielką naszą, polską epopeję. Doszliśmy do momentu, kiedy już jesteśmy wolni, mamy wszystko do dyspozycji. Co musimy, to tylko wykorzystać to, żeby Polskę umocnić i żeby rzeczywiście była ważna ona dlatego, że umiemy dobrze strzelać, ale że możemy dobrze myśleć" - podkreślił.

Prezydent odznaczył również kompozytorkę i dyrygentkę Joannę Marię Wnuk-Nazarową.

"Jestem głęboko wdzięczna Kapitule i panu prezydentowi za przyznanie mi tego najwyższego odznaczenia, jakie Rzeczpospolita ustanowiła. Nie ukrywam, że na wieść o tym zadrżało moje serce i umysł, a przez wiele dni nie mogłam dojść do siebie" - powiedziała podczas uroczystości Wnuk-Nazarowa.

Przypomniała, że była świadkiem, gdy "Order Orła Białego odbierali moi mistrzowie, a później wielcy przyjaciele - Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, a sześć lat temu również mój mistrz i przewodnik duchowy, jasno święcąca latarnia krakowskiego zespołu do spraw interpretacji i analizy - prof. Mieczysław Tomaszewski".

Joanna Wnuk-Nazarowa zadedykowała Order Orła Białego swojemu ojcu przypominając podczas uroczystości jego wojenne losy. "Dla mojego ojca, życie nie było wartością jako taką. Życie miało wartość na tyle, na ile poświęciłeś się drugim, na ile poświęciłeś się ideom, w które wierzyłeś" - powiedziała.