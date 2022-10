Gen. Andrzejczak: wsparcie Ukraińców najwyższym priorytetem

Wsparcie Ukraińców jest najwyższym priorytetem szefów obrony państw Europy północnej - podkreślił w czwartek szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak.

General wziął udział w konferencji ze swoimi odpowiednikami z sił zbrojnych państw regionu oraz naczelnym dowódcą sojuszniczych sił w Europie (SACEUR), dowodzącym też amerykańskimi wojskami w Europie gen. Christopherem Cavolim.

Szef SGWP powiedział w czwartek dziennikarzom w Legionowie, że spotkanie w formule, "którą zaproponował generał Cavoli i pozostałych 13 szefów sztabów, to okazja, by znaleźć rozwiązania wojskowe dotyczące bezpieczeństwa, które będziemy przedstawiać i sugerować naszym przełożonym politycznym". "Mamy znakomity zespół dowódców, szefów sztabów i przygotujemy stosowne propozycje, aby to bezpieczeństwo było zapewnione" - dodał generał.

"Nie ma dla nas wyższego priorytetu niż wsparcie Ukraińców" - podkreślił. gen. Andrzejczak. Zaznaczył, że konferencja, która przed rokiem odbyła się w Finlandii, a w tym roku została zorganizowana w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w podwarszawskim Legionowie, to okazja, by omawiać problemy bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i pomóc je rozumieć stronie amerykańskiej.

Zdaniem gen. Cavoli "od lat nie było momentu, w którym takie spotkanie byłoby ważniejsze niż dziś". "Nielegalna, niesprowokowana inwazja Rosji na Ukrainę stała się dla nas okazją, by się spotkać i omówić istotne kwestie obrony narodowej i kolektywnej. Możliwość, by podzielić się perspektywami i słuchać się nawzajem, daje nam siłę" - dodał. "Jedność jest siłą naszego sojuszu. Nigdy nie widziałem Sojuszu tak zjednoczonego jak dzisiaj, zawsze będziemy silniejsi razem" - oświadczył generał.

Zwrócił uwagę na udział w konferencji szefów obrony "dwóch wyjątkowych partnerów" - Finlandii i Szwecji, które wystąpiły o członkostwo w NATO.

Podziękował polskiemu wojsku i osobiście gen. Andrzejczakowi za zaangażowanie w sojuszniczą współpracę i za dwustronne relacje polsko-amerykańskie.

W dwudniowej konferencji szefów obrony Europy Północnej (Northern Europe Chiefs of Defense Conference) wzięli udział także najwyżsi dowódcy sił zbrojnych Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Tematem obrad były wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego, pogłębianie współpracy obronnej oraz zwiększanie interoperacyjności technologicznej między państwami NATO i krajami partnerskimi Sojuszu.