Gen. bryg. Artur Dębczak: co roku z ok. 3 tys. kadetów jedna trzecia podejmuje różne formy służby wojskowej

Każdego roku z ok. 3 tys. kadetów, którzy kończą naukę w klasach wojskowych, blisko jedna trzecia podejmuje różne formy służby wojskowej” - poinformował szef Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej gen. bryg. Artur Dębczak. Wkrótce kadeci z trzech szkół wyjadą na obóz narciarski.

W wypoczynku połączonym ze szkoleniem, trwającym od 21 do 25 lutego pod hasłem "Kadet Ski Camp", wezmą udział uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku i Liceum Ogólnokształcące Feniks im. Cichociemnych w Olsztynie.

"60 kadetów, wraz z opiekunami, spotka się na stokach Korbielowa i w Istebnej w ostatni tydzień lutego. Przez pięć dni będą nie tylko uprawiać +białe szaleństwo+, ale również uczestniczyć w szkoleniach wojskowych i zajęciach z survivalu dotyczących przetrwania w zimnie" - przekazał kom. w stanie spoczynku Mariusz Gierula, szef zespołu ds. rozwoju Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks w Płocku, którego częścią jest wyróżniona olsztyńska placówka.

Jak podkreślono w informacji, "Kadet Ski Camp", którego organizatorem jest Biuro ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, "to nagroda za wkład w proces szkolenia, którego efektem jest wykształcenie największej liczby kandydatów do wojska" - chodzi m.in. o absolwentów, którzy zdecydowali się na służbę w wojskach obrony terytorialnej, podjęli naukę na wojskowych uczelniach czy rozpoczęli służbę zawodową.

"Każdego roku około 3 tys. kadetów kończy naukę w klasach wojskowych. Blisko jedna trzecia tych młodych ludzi co roku wstępuje do różnych form służby wojskowej. Organizowane szkolenie narciarskie to podziękowanie dla tych szkół, które przygotowały największą liczbę kadetów, którzy wstąpili do WOT, służby zawodowej lub kandydackiej" - powiedział dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej gen. bryg. Artur Dębczak, cytowany w komunikacie.

Ppłk rez. Jarosław Chrobot, dyrektor generalny liceów Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks, ocenił, że w przypadku szkoły w Olsztynie wyjazd na obóz narciarski to nagroda dla całej społeczności liceów mundurowych sieci tych placówek "za wieloletnią pracę na rzecz budowania obronności państwa". "To dowód na to, że ukończenie naszych szkół przynosi wymierne efekty. Dzięki nauce w Feniksie młodzi ludzie zasilają szeregi wojska polskiego i chętnie z tego korzystają" - dodał ppłk rez. Chrobot.

Uczestnicy "Kadet Ski Camp" podzielni zostaną na trzy grupy na podstawie posiadanych wcześniej umiejętności narciarskich. Będą trenować zarówno zjazdy, jak i biegi. Kadetom zapewniony zostanie sprzęt narciarski, nocleg, wyżywienie, transport, opieka medyczna i wsparcie wojskowych instruktorów narciarstwa z 133. Batalionu Lekkiej Piechoty w Cieszynie oraz z 18. Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-Białej.

Wśród elementów szkolenia znajdą się m.in. zagadnienia TCCC - tactical combat casualty care w warunkach bojowych, zajęcia z walki w bliskim kontakcie z elementami zapasów, boksu i MMA, a także zajęcia taktyczne z wykorzystaniem paintball oraz szkolenia alpinistyczne. Szkoleniom tym będzie towarzyszył program animacyjny z elementami rozwijającymi kreatywność, pamięć i skupienie oraz zajęcia integracyjne, takie jak wspólny kulig z ogniskiem i biesiadną muzyką.

Jak podkreślono w informacji, "całość odbędzie się w klimacie obozu wojskowego z porannymi zaprawami, apelami przy zachowaniu musztry i regulaminów wojskowych". "Pięciodniowe zajęcia zakończą zawody sportowe. Rywalizacja rozegrana zostanie w trzech płaszczyznach - strzeleckiej, narciarskiej oraz sprawnościowej. Na zakończenie obozu przygotowany zostanie piknik wojskowy z udziałem Ministra Obrony Narodowej, który spotka się z uczestnikami" - zapowiedziano w komunikacie.

Liceum Ogólnokształcące Feniks im. Cichociemnych w Olsztynie jest częścią sieci szkół Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks z siedzibą w Płocku, które oprócz tego miasta, funkcjonują także w Białymstoku, Ciechanowie, Gdańsku, Kętrzynie, Olsztynie, Płocku, Pułtusku i Radomiu, a od września 2021 r. także w Iławie i Wyszkowie. Szkolenia specjalistyczne prowadzą tam wykwalifikowani instruktorzy, byli oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, Policji czy Państwowej Straży Pożarnej.