Problemem w zaopatrzeniu w amunicję jest to, że mimo standaryzacji amunicja z różnych państw NATO nie pasuje do różnych armatohaubic produkowanych przez państwa Sojuszu; to problem w zaopatrywaniu Ukrainy, która otrzymała różne typy dział - powiedział gen. Jarosław Gromadziński z Sztabu Generalnego WP.

Gen. Gromadziński, Radca Koordynator Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w czwartek, podczas konferencji Defence Day organizowanej przez portal Defence 24, wziął udział w debacie poświęconej wyzwaniom stojącym przed produkcją amunicji w krajach europejskich w obliczu wojny na Ukrainie i wielkiego zużycia zasobów amunicji przez siły ukraińskie.

Państwa członkowskie UE w marcu podjęły decyzję o wsparciu Ukrainy milionem pocisków w ciągu 12 miesięcy. "Gdy wojna się zaczęła, podstawowym kalibrem dla armii ukraińskiej był kaliber 152 mm i 122; to było wystarczające do trzech miesięcy. Następnie zaczęliśmy szukać, kto jeszcze w Europie ma taką amunicję. (…) Odkryliśmy, że jest w zasobach magazynowych, ale produkcja tej amunicji jest w Europie bardzo ograniczona. W związku z tym państwa podjęły decyzję: Ok, musimy zachować zdolności Ukrainy - przekażmy artylerię kalibru 155 mm, bo naturalnym dla NATO kalibrem jest 155" - przypominał gen. Gromadziński, który brał udział w pracach koalicji państw wspierających Ukrainę sprzętem wojskowym.

Jak mówił, Ukraina otrzymała zachodni sprzęt i obecnie walczy za pomocą ośmiu różnych typów haubic, które należy stale zaopatrywać w amunicję. Zwrócił uwagę, że podstawowym kalibrem przyjętym w NATO jest 155 mm, "co jednak nie jest standardem". "Okazuje się, że nie ma zamienności i możliwości użycia tej samej amunicji producenta z państwa X do haubicy z kraju Z. Powoduje to, że lufy są urywane - kilka takich przypadków mieliśmy. To pokazuje, że my musimy w NATO wcześniej o tym myśleć - o wymienności amunicji. Jeżeli mowa o standaryzacji, to znaczy, że pocisk każdego producenta z NATO będzie pasował do każdego typu armatohaubicy" - zaznaczył gen. Gromadziński podkreślając, że również ta kwestia jest źródłem niedoborów w zasobach.

Dodał, że przyjęcie kalibru 155 mm w artylerii NATO jest podyktowane kwestiami praktycznymi - działa tego kalibru mają większy zasięg niż kalibru 122 mm czy 152 mm, powszechnie używane na obszarze poradzieckim. Zwrócił też uwagę, że Ukraina w ciągu roku wojny dostała ponad 500 różnych platform sprzętowych z ponad 50 państw.

"Tu logistyka jest wyzwaniem. Każda platforma to inna amunicja; mimo że mówimy o standardzie, to są jednak uwarunkowania krajowe każdej amunicji. Uwarunkowania związane z paliwem - to także jest wyzwanie" - mówił, przypominając, że różne typy sprzętu do sprawnego działania potrzebują odpowiedniego typu paliwa.

Gen. Adam Sowa z WAT, który m.in. w latach 2008-2012 pełnił funkcję zastępca dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Obrony, zwrócił z kolei uwagę, że osobna kwestia to produkcja amunicji, a osobna jej bezpieczne przechowywanie, również generujące koszty. Podkreślał, że amunicja także szybko się starzeje, co zmusza nie tylko do przechowywania jej w odpowiednich warunkach, ale także do utylizacji przestarzałych pocisków, co generuje duże koszty i jest skomplikowanym procesem, nierzadko generującym zagrożenie dla otoczenia.

"To wszystko trzeba uwzględnić. Co do produkcji i przechowywania - to wszystko musi być także rozproszone. Wiadomo - można mieć najlepsze zakłady, które w pierwszych minutach czy godzinach konfliktu przestają istnieć. (…) Trzeba to też rozproszyć za granicę" - wskazał gen. Sowa.

Wtórował mu prowadzący debatę były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak, który podkreślał konieczność rozwoju międzynarodowych sieci współpracy w zaopatrzeniu wewnątrz Unii Europejskiej i NATO.

Ambasadorowie krajów członkowskich przy UE osiągnęli na początku maja porozumienie w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Ostatnie tygodnie przebiegały pod znakiem trudnych negocjacji z Francją, która blokowała porozumienie, domagając się, aby kontrakty na dostawy mogły otrzymać tylko te firmy, które mają w 100 proc. unijny łańcuch dostaw.

Polityczna zgoda na plan przekazania Ukrainie miliona pocisków artyleryjskich w ciągu 12 miesięcy została osiągnięta 20 marca br. Plan zakłada trzytorowe podejście. Po pierwsze, dostarczenie amunicji z istniejących zapasów. Po drugie, wspólne zamówienia na rzecz Ukrainy (właśnie tego elementu dotyczyły negocjacje z Francją). Po trzecie, zapewnienie długoterminowego wzrostu europejskiej produkcji amunicji, aby utrzymać ciągłość dostaw.