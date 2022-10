Gen. Kukuła: najważniejsze doświadczenie z Ukrainy to to, że walczy całe państwo

Najważniejszym dla nas doświadczeniem z wojny w Ukrainie jest to, że walczy całe państwo. Obrona terytorialna jest łącznikiem między siłami zbrojnymi a społeczeństwem - współpracuje z kluczowymi instytucjami państwa, np. przygotowując ich pracowników - powiedział PAP dowódca WOT gen. Wiesław Kukuła.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Dowódca WOT pytany był o dalsze perspektywy i plany rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej po pięciu latach od powstania formacji. "Chcemy skończyć to, co zapoczątkowaliśmy i co tak świetnie się rozwija. Po pierwsze: zamknąć etap, który umownie nazywamy etapem tworzenia, i przejść do kolejnego, który nazywa się etapem rozwijania zdolności. Jesteśmy już bardzo blisko" - powiedział.

"Wojna u naszego wschodniego sąsiada, jest dla nas również źródłem doświadczeń, które możemy bezpośrednio implementować w nasz system. Możemy obserwować, uczyć się, nie walcząc zdobywać nowe doświadczenia, które można integrować z naszymi strukturami i zdolnościami " - zaznaczył gen. Kukuła.

"Najważniejsze, co należy zrozumieć po tym, co dzieje się w Ukrainie to fakt, że walczy całe państwo; nie da się wyłączyć części umownie nazywanej siłami zbrojnymi. Wojna angażuje całe państwo - jego ekonomię, przemysł, energetykę, a siły zbrojne są po prostu na pierwszej linii" - podkreślił dowódca.

Jak ocenił, w tym kontekście szczególna jest rola obrony terytorialnej. "Siły terytorialne są tym łącznikiem między siłami zbrojnymi a społeczeństwem, ich zasadnicze zadanie to budowa pewnej odporności społecznej na konflikt, działania zbrojne" - wskazał.

Generał podkreślił, że WOT współpracuje w tym zakresie ze strategicznymi instytucjami państwowymi, jak Lasy Państwowe, PKP, Poczta Polska i inne. "Odpowiadamy za przygotowanie od strony wojskowej ich pracowników. Każdy ma tu swoją rolę do odegrania, ale wspólnym mianownikiem jest to, żeby każdy z Polaków, niezależnie od płci i wieku czy miejsca zamieszkania, posiadał choćby podstawowe kompetencje w zakresie walki, to zupełnie zmienia perspektywę zasobów obronnych państwa i myślenia o obronności" - dodał.

Dowódca podkreślił, że na Ukrainie, która zaczęła formowanie swoich sił obrony terytorialnych niedługo przed pełnowymiarową inwazją Rosji odegrała ogromną rolę dla funkcjonowania państwa w warunkach wojny.

Kukuła przypomniał, że w 2018 roku z polskiej inicjatywy powstała Europejska Platforma Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej. "Dzisiaj właśnie w ramach tej platformy wszystkie państwa europejskie, Izrael oraz państwa kandydujące, jak Gruzja, rozmawiają i wymieniają się doświadczeniami w związku z budową odporności społecznej, jak również potencjału obrony terytorialnej. NATO też dostrzega w tym siłę" - powiedział.

"Dzisiaj wiele państw idzie naszą drogą i ciągle otrzymujemy pytania zza granicy o nasz model budowy WOT i doświadczenia; również z Ukrainy otrzymujemy takie prośby" - zaznaczył generał.