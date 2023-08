Gen. Kukuła: wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych są zaangażowane w Air Show w Radomiu

Wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych zaangażowane są w Air Show - powiedział w czwartek w Dęblinie dowódca generalny Rodzajów SZ gen. broni Wiesław Kukuła. Międzynarodowe pokazy lotnicze z udziałem ok. 150 maszyn odbędą się 26-27 sierpnia w Radomiu.

"Zobaczymy nie tylko statki powietrzne i wyposażenie Sił Powietrznych, ale wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych" - powiedział gen. Kukuła podczas czwartkowego briefingu prasowego w Dęblinie.

Mówiąc o celach pokazów wymienił: zaprezentowanie najnowocześniejszego sprzętu polskich Sił Powietrzny i partnerów z NATO, ukazanie na co wydawane są środki i jak rozwijane są Siły Zbrojne, zachęcenie młodzieży do wstępowania do wojska oraz oddanie hołdu polskim lotnikom.

"W tym roku mija 90 lat od rekordowego przelotu nad Atlantykiem kpt. Stanisława Skarżyńskiego. W czasie pokazów zamierzamy wspomnieć to wspaniałe wydarzenie" - powiedział gen. Kukuła.

Jak podkreślił, w przedsięwzięcie zaangażowane są wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych.

Dyrektor pokazów, dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie gen. bryg. pil. Grzegorz Ślusarz powiedział, że każda minuta pokazów została zaplanowana. "Będzie to podniebny festiwal" - zapowiedział. "Piloci, którzy na co dzień wykonują misje pokojowe, bojowe w kraju i za granicą naszego państwa będą pokazywać swój kunszt w powietrzu" - powiedział gen. Ślusarz dodając, że w Radomiu po raz pierwszy zaprezentują się polscy piloci M-346, którzy na co dzień szkolą przyszłe załogi samolotów myśliwskich F-16.

Szef grupy organizacyjnej pokazów płk. pil. Waldemar Gołębiowski mówiąc o szczegółach imprezy wskazał, że na niebie będzie można zobaczyć ponad 100 samolotów, a na ziemi - ponad 50 pojazdów.

Zainteresowani będą mogli porozmawiać z załogami statków powietrznych, a także - jak w przypadku amerykańskiego samolotu KC-135 - wejść na pokład. "Będzie też makieta, a jednocześnie symulator lotów samolotu F-35, który specjalnie na pokaz przylatuje z Azji" - wyjaśnił płk. Gołębiowski.

Jak przypomniał płk. Gołębiowski, Air Show rozpocznie się w przyszłą sobotę o godz. 9. Godzinę później na niebie pojawią się samoloty historyczne, w tym RWD-5. Na podobnej maszynie kpt. Skarżyński w 1933 r. przeleciał Atlantyk.

W zaplanowanej w sobotnie i niedzielne popołudnie defiladzie powietrznej - przekazał płk. Gołębiowski - weźmie udział 70 samolotów i śmigłowców, polskich i zagranicznych, wojskowych i cywilnych. O godz. 20 w sobotę rozpocznie się pokaz nocny.

Podczas pokazów nastąpi symboliczna zmiana warty. "Samolot MiG-29 przeleci razem z FA-50 i przekaże swoje dowodzenie w powietrzu nowoczesnej platformie FA-50" - zapowiedział płk. Gołębiowski.

Uczestnicy pokazów zobaczą też m.in. czołgi K2 i M1 Abrams.

Jak podano podczas briefingu, do tej pory sprzedano ponad 50 tys. biletów na pokaz, ale wciąż są dostępne. Wejściówki jednodniowe na sobotę, razem z pokazem wieczornym kosztują 70 zł, a na niedzielę 60 zł. W sprzedaży internetowej bilety normalne są tańsze o 10 zł niż te, które będą sprzedawane w kasach w dniu pokazów. Bilet ulgowy na jeden dzień pokazu kosztuje 30 zł. Bezpłatny wstęp na imprezę mają dzieci do lat 6 i seniorzy 75+. Przewidziano też ulgowe bilety dla uczniów i studentów, a także emerytów i rencistów oraz specjalne ceny dla rodzin z dziećmi.

Patronat Honorowy nad XVII edycją Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom 2023 objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Międzynarodowe pokazy to jedno z najważniejszych wydarzeń lotniczych w Polsce i Europie. Impreza organizowana jest zwykle co dwa lata. Ostatni raz odbyła się w 2018 r. Pięcioletnia przerwa związana była z pandemią i rozbudową lotniska Warszawa-Radom.