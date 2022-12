Gen. Skrzypczak: w Rosji cały czas trwa mobilizacja a nowi żołnierze wysyłani są na front

Nowi żołnierze wysyłani są na front; Rosjanie nie zaprzestali mobilizacji, ona trwa cały czas i będzie trwać, dopóki nie doprowadzą do załamania kontrofensywy ukraińskiej armii - powiedział PAP były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w środę, że na styczeń-luty w Rosji zaplanowano przeprowadzenie kolejnej fali mobilizacji w związku z wojną przeciwko Ukrainie. Ponadto według informacji sztabu, w pierwszym kwartale przyszłego roku w Rosji zaplanowano też przedterminowe zwolnienie kursantów wyższych szkół wojskowych. Ma mieć ono na celu uzupełnienie bieżących strat rosyjskich wojsk okupacyjnych.

Były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z PAP pytany był m.in. o to, czy prawdopodobne jest ogłoszenie w Rosji powszechnej mobilizacji.

"Mobilizacja u Rosjan trwa cały czas. Moim zdaniem oni nie zaprzestali mobilizacji i cały czas biorą rekruta. Mogą ogłosić celową mobilizacje, ale to co mówią Ukraińcy (o przeprowadzeniu kolejnej mobilizacji) w tym przypadku, ma wymiar medialny i jest adresowane do mediów i cywili, którzy je czytają, a nie do wojskowych" - powiedział.

Skrzypczak ocenił też, że pomimo oświadczenia rosyjskiego ministerstwa obrony z końca października - według którego - częściowa mobilizacja została zakończona, trwa ona nadal.

"Rosjanie cały czas mobilizują wojska, szkolą, odtwarzają obwody i wysyłają na front. Moim zdaniem, mobilizacja trwała, trwa i trwać będzie, dopóki Rosjanie nie osiągną swojego celu, czyli nie spowodują załamania kontrofensywy ukraińskiej armii" - powiedział.

Były dowódca Wojsk Lądowych pytany, czy podtrzymuje swoje słowa o tym, że "Rosjanie popełniają zbiorowe samobójstwo na polach Ukrainy", oświadczył że tak.

"Straty jakie ponoszą Rosjanie, to jest moim zdaniem skazywanie swoich żołnierzy na śmierć w bezsensownej walce. To, co się dzieje pod Bachmutem pokazuje, że Rosjanie nie liczą się z niczym, dla nich istotne jest zdobyć miasto, straty są nieważne. To jest takie zbiorowe samobójstwo i oni brną w to coraz bardziej" - ocenił.

Zdaniem Skrzypczaka, wojska rosyjskie nadal będą ponosić "dotkliwe straty", które będą uzupełniać nowymi rekrutami.