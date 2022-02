Generałowie Marchwica i Donahue: Obecność sił USA w Polsce do dowód solidarności NATO

W zgodnej ocenie gen. bryg. Wojciecha Marchwicy i dowódcy 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA gen. Christophera Donahue, obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce świadczy o solidarności sojuszu do wsparcia krajów wschodniej flanki NATO.

W niedzielę przed godziną 14 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce, wylądowało część amerykańskich żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA, którzy będą stacjonować w Polsce.

Na briefingu po wylądowaniu samolotu gen. Marchwica przypomniał, że planowane jest w sumie przybycie 1 tys. 700 spadochroniarzy "wszechstronnie wyposażonych, wyszkolonych i przygotowanych do prowadzenia różnego rodzaju działań".

"W naszej opinii, ta obecność spadochroniarzy amerykańskich świadczy o jedności i solidarności, i determinacji sojuszu do wsparcia krajów wschodniej flanki NATO. Stanowi również znaczące wzmocnienie naszych sił" - powiedział.

Gen. Marchwica dodał, że na terenie naszego kraju stacjonują już żołnierze amerykańscy, którzy wraz z nowoprzybyłymi spadochroniarzami będą konsekwentnie realizować plan ćwiczeń i szkoleń. "Ma to na celu doskonalenie współdziałania pomiędzy naszymi armiami" - dodał wojskowy.

Obecny w Jasionce dowódca 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA gen. Christopher Donahue również podkreślił, że udzielone Polsce wsparcie to dowód solidarności. "Nasz wkład oraz udzielone Polsce przez nasz kraj wsparcie są dowodem solidarności z naszymi sojusznikami w tym okresie niepewności" - powiedział.

Gen. Donahue podziękował Polakom za przyjęcie. "Jesteśmy wdzięczni naszym polskim sojusznikom za zaproszenie, hojność oraz ciepłe przyjęcie. Wasze zaangażowanie w udzielanie wsparcia naszym spadochroniarzom jest najlepszym przykładem żelaznego sojuszu pomiędzy naszymi narodami" - zaznaczył.

Amerykański wojskowy dodał, że oddziały 82. Dywizji Powietrznodesantowej otrzymały rozkaz przemieszczenia do Polski "w celu wzmocnienia sojuszniczej gotowości i interoperacyjności we wszystkich domenach oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, obrony sojuszu NATO".

"Jest to kontynuacja ścisłej współpracy z naszymi polskimi sojusznikami. Oba nasze narody uczestniczą w wielu corocznych ćwiczeniach, takich jak Swift Response. Ostatnie takie ćwiczenia odbyły się w maju 2021 roku" - przypomniał.

Zdaniem amerykańskiego generała, decyzja o wysłaniu żołnierzy do Polski "jest racjonalnym posunięciem, które służy realizacji wspólnego celu, jakim jest zapobieganie wojnie, obrona oraz ochrona naszych sojuszników".

"To dla nas zaszczyt pracować ramię w ramię z Polakami" - zakończył swoje oświadczenie dowódca 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA.

W minioną środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1 tys. 700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.