Generałowie w stanie spoczynku krytykują projekt ustawy o obronie ojczyzny

Projekt ustawy o obronie ojczyzny to kompilacja dotychczasowych przepisów, która nie odpowiada na dzisiejsze ani przyszłe zagrożenia, np. reagowania kryzysowego; niektóre rozwiązania to proszenie się o katastrofę – uważają byli szefowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generałowie, którzy wzięli we wtorek udział w zorganizowanej przez Koalicji Obywatelskiej debacie "Zagrożenia dla Polski a projekt ustawy o obronie ojczyzny", wyrazili przekonanie, że projekt będzie zmodyfikowany zanim stanie się ustawą.



Projekt przewiduje m.in. szybszy wzrost nakładów obronnych w odniesieniu do PKB, nowe źródła ich finansowania, możliwość nabywania sprzętu przez wojsko w drodze leasingu. Ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2022 r. Projekt, którego wnioskodawcą jest resort obrony, został zapowiedziany pod koniec października przez szefa resortu Mariusza Błaszczaka i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Reagowanie kryzysowe

- Jeżeli projektodawca przewidział delegowanie zadań reagowania kryzysowego do WOT, to nie znajduję dla tego żadnego merytorycznego uzasadnienia - powiedział Gocuł.- Doświadczenia Sojuszu w reagowaniu kryzysowym z 2014 r. pokazały jasno, że zadania reagowania kryzysowego jako organ wiodący powinien sprawować szef SGWP, jego organem wykonawczym powinien być dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. To Dowództwo Operacyjne ma zdolność do dowodzenia Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, marynarka Wojenna i Wojskami Specjalnymi, czego nie posiada dowództwo WOT, z całym szacunkiem dla tego dowództwa i żołnierzy - powiedział Gocuł.

- Wyobraźmy sobie likwidację zatorów lodowych na Odrze z użyciem śmigłowców, koordynowaną przez WOT, które nie posiadają tego typu uzbrojenia. To jest proszenie się o katastrofę lotniczą" - mówił. "Operacją reagowania kryzysowego na lewobrzeżu Odry będzie dowodzić Dowództwo Operacyjne, bo odpowiada za dowodzenie poza granicami państwa. Kto będzie dowodził tymi samymi pododdziałami na prawobrzeżu Odry? WOT. Nic bardziej błędnego nie mogło się stać - podkreślił.

Pieniądze i żołnierze

Jak dodał, to DORSZ może dowodzić działaniami połączonymi, zapewnić wsparcie logistyczne, zabezpieczenie medyczne i prawne w operacjach reagowania kryzysowego.- Zachęcam ustawodawcę, by to przeanalizował i nie brnął w ślepy zaułek - zaapelował Gocuł.Zdaniem byłego pierwszego zastępcy szefa SGWP gen. broni w st. spocz. Anatola Wojtana dwa główne cele projektu to wprowadzenie mechanizmu zwiększającego liczebność wojsk operacyjnych i WOT, oraz poszukiwanie nowych mechanizmów finansowania modernizacji technicznej, także spoza budżetu obronnego.Były komendantów łowny Żandarmerii i Wojskowej i ex-komendant-rektor AON gen. dyw. w st. spocz. Bogusław Pacek ocenił, że "oddalamy się od reagowania militarnego naszych sojuszników", które poza działaniami wojskowymi może obejmować także działania dyplomatyczne i sankcje.Jak dodał, "Polska izolując się, zmniejsza swoją szanse na obronność".- Każdy może sobie zadać pytanie, jak zareagują sojusznicy, Niemcy, Francuzi, jeśli zostaniemy zaatakowani. To nie taka sama sytuacja jak 10 lat temu albo kiedy wstępowaliśmy do NATO - powiedział.Opublikowany w listopadzie projekt ustawy o obronie ojczyzny liczy ponad 700 artykułów ma zastąpić kilkanaście ustaw, w tym ustawę o powszechnym obowiązku obrony i o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zmierza do wprowadzenia nowych rodzajów służby, przewiduje też finansowanie wydatków na wojsko w wpływów spoza budżetu MON: papierów skarbowych, obligacji BGK, budżetu państwa oraz zysku NBP.