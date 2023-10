Geny chronią nietoperze przed wirusami i rakiem

Badając nietoperze z Belize, naukowcy odkryli geny, które dają tym zwierzętom niezwykłą odporność na infekcje wirusowe i nowotwory. Odkrycie może pomóc w zrozumieniu chorób, odporności, a nawet starzenia się ludzi.

Nietoperze to ssaki, które w toku ewolucji uzyskały niezwykłe cechy - to jedyne ssaki potrafiące latać, jak na swój rozmiar żyją wyjątkowo długo i potrafią korzystać z echolokacji. Jednak najbardziej niezwykła cecha - uważają naukowcy z American Museum of Natural History - może być na pierwszy rzut oka niewidoczna. Mowa o układzie odpornościowym tych zwierząt.

Analiza genetyczna nietoperzy pochodzących z Belize pokazała, że niektóre geny kluczowe dla układu immunologicznego dają nietoperzom wyjątkową odporność przeciwwirusową i przeciwnowotworową. Powstanie tych genów to skutek szczególnie szybkiej ewolucji - uważają badacze.

"Nie wiedzieliśmy, że geny układu odpornościowego są u nietoperzy tak pozytywnie selekcjonowane. Nietoperze mają różne, nietypowe cechy. Nie reagują na infekcje tak samo, jak my. Wobec nowej wiedzy nie powinno dziwić, że różnice w działaniu układu odpornościowego mogą dotyczyć jednocześnie starzenia się i nowotworów" - mówi prof. W. Richard McCombie, współautor pracy, która ukazała się w periodyku "Genome Biology and Evolution".

Jedna z głównych cech wyróżniających układ odpornościowy nietoperzy dotyczy produkcji interferonów alfa oraz omega, które m.in. uczestniczą w stanach zapalnych. "Nietoperze tłumią alarm układu odpornościowego poprzez pozbycie się genów kodujących interferon-alfa" - wyjaśnia dr Armin Scheben, jeden z autorów badania (https://academic.oup.com/gbe/article/15/9/evad148/7259420).

"To może odpowiadać za ich wysoką tolerancję wirusową. Zapobiega bowiem nadmiernym reakcjom odpornościowym, które szkodzą zdrowym tkankom - jednemu z powodów, dla których infekcje są tak szkodliwe dla ludzi" - wyjaśnia specjalista, cytowany na stronie Cold Spring Harbor Laboratory (https://www.cshl.edu/holy-immunity-bat-genes-key-against-covid-cancer/).

Wykryto też zmiany w sześciu genach odpowiedzialnych za naprawę DNA i 46 - za ograniczanie wzrostu guzów.

"Nasza praca pokazuje, jak głęboko są ze sobą powiązane odporność i reakcje związane z rakiem. Te same geny i białka dotyczące odporności odgrywają istotne role w odporności na nowotwory" - zwraca uwagę dr Scheben.

Teraz badacze sprawdzają, jak wspomniane geny są regulowane i jak działają w różnych częściach ciała nietoperzy. Mają nadzieję, że ich praca dostarczy nowych wglądów w związki między odpornością, starzeniem się i rakiem.

"Nadal pozostaje wiele niewiadomych" - mówi prof. Adam Siepel, inny uczestnik badań. - "Ostatecznie poprowadzimy naszą pracę tak daleko, jak to tylko możliwe, i pałeczkę przekażemy ekspertom od chorób, którzy będą pracować nad opracowaniem leków lub innych metod leczenia".