GIOŚ: dzięki formularzowi "zgłoś interwencję" potwierdziliśmy ponad 1,2 tys. przypadków naruszenia prawa środowiskowego

Od początku działania formularza "zgłoś interwencję" Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ w wyniku prowadzonych kontroli potwierdził 1 275 przypadków naruszenia przepisów o ochronie środowiska - poinformował PAP p.o. zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Wiesław Czechowski.

Jak przypomniał Wiesław Czechowski specjalny formularz "zgłoś interwencję" na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska funkcjonuje od 21 czerwca 2021 roku. Dzięki niemu każdy może dodać zgłoszenie dotyczące niepokojących sytuacji i naruszeń w środowisku. "Dodatkowo 20 października 2022 roku w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów formularz został dołączony do aplikacji mobilnej mObywatel" - podkreślił p.o. zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

"Dzięki wysokiej funkcjonalności tego elektronicznego rozwiązania GIOŚ umożliwił obywatelom szybki i łatwy dostęp do zgłaszania wszelkich przypadków związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami. Formularz posiada możliwość dodania opisu, zdjęć oraz podania geolokalizacji w celu określenia konkretnego miejsca zdarzenia bez konieczności wpisywania adresu. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy naruszenia mają miejsce +w terenie+, np. porzucenia śmieci w lesie, kiedy niemożliwe jest wskazanie dokładnego adresu" - zaznaczył.

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z roku na rok liczba zawiadomień dodawanych przez formularz "zgłoś interwencję" znacząco wzrasta. "Od początku działania formularza DZPŚ GIOŚ odnotował 11 463 zgłoszeń dotyczących różnych komponentów środowiska. W 2021 r. wpłynęło 851 takich wniosków, w 2022 r. - 3 288 zgłoszeń oraz w roku obecnym - 7 324" - podał Czechowski.

"Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ na bieżąco analizuje pozyskane zgłoszenia i na tej podstawie podejmuje niezbędne działania operacyjne. Spośród 851 zgłoszeń z 2021 r. DZPŚ GIOŚ potwierdził 354 z nich. Najczęściej naruszenia dotyczyły porzucenia odpadów lub ich nielegalnego zdeponowania, składowana bądź zakopywania. W 2022 r. w wyniku działań kontrolnych DZPŚ GIOŚ wykrył 921 przypadków działań na szkodę środowiska, z czego największa ilość dotyczyła zanieczyszczenia środowiska, wody lub gleby" - wyjaśnił.

W ocenie Wiesława Czechowskiego wprowadzenie możliwości elektronicznego informowania o naruszeniach w środowisku stało się efektywnym narzędziem w walce tymi, którzy łamią przepisy ustawy o ochronie środowiska. "Przeciwdziałanie przestępstwom środowiskowym oraz walka z szarą strefą i współpraca z organami ścigania to priorytet dla Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ" - zaznaczył.

"DZPŚ GIOŚ prowadzi szeroko zakrojone działania na szczeblu ponad wojewódzkim dzięki powołaniu w swoich strukturach również tzw. Zespołów Terenowych ds. Interwencyjnych. Aktualnie zostały one utworzone w Krakowie, Mielcu i Opolu" - podał.

"Ponad to inspektorzy DZPŚ GIOŚ stale podejmują wspólne działania kontrolne we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Krajowej Administracja Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego i Policji, a z uwagi na wysoki stopień wykwalifikowania swoich pracowników DZPŚ GIOŚ zorganizował cykl szkoleń dla Policjantów, w ramach którego do czerwca 2024 r. przeszkolonych zostanie aż 1200 funkcjonariuszy" - dodał Czechowski.