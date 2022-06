Girzyński: zadeklarowaliśmy, że w sprawach dot. bezpieczeństwa państwa będziemy głosowali wspólnie z PiS

Zadeklarowaliśmy wszyscy zarówno my - jako posłowie koła Polskie Sprawy - jak i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, że w sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa państwa będziemy głosowali wspólnie - powiedział poseł Zbigniew Girzyński (Polskie Sprawy).

W środę przewodnicząca koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj została powołana na funkcję ministra-członka Rady Ministrów. W rządzie będzie odpowiadać za integrację społeczną m.in. za uchodźców z Ukrainy. Ścigaj podkreśliła, że współpracę z rządem w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania destabilizacji państwa zakłada porozumienie pomiędzy kołem Polskie Sprawy, a PiS. Zastrzegła, że porozumienie to nie zawiera zapisów o głosowaniu razem z PiS za każdym razem.

Girzyński podkreślił w rozmowie z PAP, że "porozumienie między Prawem a Sprawiedliwością, a kołem Polskie Sprawy zakłada wzajemną współpracę w zakresie najważniejszych spraw dotyczących bezpieczeństwa państwa w obliczu tych zagrożeń, jakie na Polskę spadły w związku z napaścią Rosji na Ukrainę".

"To spowodowało, że nasze bezpieczeństwo zostało bardzo mocno poddane próbie. Wymaga to zarówno od rządu, jak i odpowiedzialnych osób, które do tej pory były w opozycji wspólnego wysiłku na rzecz stabilizacji sytuacji w państwie" - podkreślił Girzyński.

"Rozmowy, które przeprowadziliśmy sprawiły, że do takiego porozumienia doszło. I mam nadzieję, że będzie ono pomagało rządowi, większości w parlamencie, w stabilizowaniu sytuacji w naszym kraju" - dodał poseł.

Dopytywany, na jak długo to porozumienie zostało podpisane, Girzyński powiedział, że "zostało ono podpisane intencyjnie do końca kadencji tego parlamentu".

Pytany, czy porozumienie to obliguje posłów koła Polskie Sprawy do głosowania wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmie, Girzyński odpowiedział: "Zadeklarowaliśmy wszyscy zarówno my - jako posłowie naszego koła - jak i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, że będziemy w sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa państwa głosowali wspólnie".

Czteroosobowe do środy koło Polskie Sprawy tworzyli obok Ścigaj także: Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Paweł Szramka. Poseł Szramka poinformował w środę, że zrezygnował z członkostwa w tym kole i ogłosił, że zostanie posłem niezrzeszonym.