GIS będzie kontrolował bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Pierwsza tura ferii zimowych rozpoczęła się 16 stycznia. W związku z tym pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą sprawdzać warunki w miejscach wypoczynku, np. na obozach, półkoloniach i "zimach w mieście".

"Kontrole mogą mieć charakter planowy lub interwencyjny - po zgłoszeniu nieprawidłowości np. przez rodziców uczestnika obozu" - wyjaśnił inspektorat.

Inspektorzy podczas kontroli ocenią m.in. warunki zakwaterowania (w szczególności zachowanie limitu miejsc), mikroklimat pomieszczeń - w tym sprawną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, otwieralność okien i odpowiednią temperaturę zależną od sposobu wykorzystania pomieszczenia.

Sprawdzą również, czy jest dostateczna liczba urządzeń sanitarnych, w tym dostęp do bieżącej ciepłej wody i środków utrzymania higieny osobistej, stan techniczny mebli i sprzętów, bieżącą czystość miejsc wypoczynku, czy personel ma aktualną dokumentację zdrowotną, sposób zapewnienia opieki medycznej, warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia, a także stan czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.

GIS w komunikacie zwrócił się również do rodziców, przypominając im, by sprawdzali, czy wypoczynek ich dziecka jest zarejestrowany w bazie publikowanej na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie są wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Na stronie MEiN można uzyskać szczegółowe informacje o organizatorze i miejscu, w którym dziecko będzie spędzać czas. Z bazy tej korzystają także służby sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego organizowanego w kraju, m. in. sanepid i straż pożarna.

"Jeśli warunki higieniczno-sanitarne w miejscu wypoczynku twojego dziecka budzą wątpliwości, zgłoś to do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej" - zaapelował GIS.

Ferie zimowe w szkołach przewidziano w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 14 stycznia a 26 lutego. W pięciu pierwszych województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim ferie zaczęły się w sobotę i potrwają do 29 stycznia.

21 stycznia - ferie zimowe rozpoczną się dla uczniów z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Potrwają do 5 lutego. Od 28 stycznia do 12 lutego przerwę w nauce będą mieć uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego. Od 11 do 26 lutego odpoczywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego.