GITD: od otwarcia tunelu POW zarejestrowano w nim ponad 4,6 tys. naruszeń

Od otwarcia tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy odcinkowy pomiar prędkości zarejestrował ponad 4,6 tys. naruszeń - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak. Dodała, że kierowcy na nowym odcinku POW średnio przekraczali prędkość o 19 km/h.

Ursynowski odcinek POW wraz z tunelem o długości 2335 metrów został otwarty 20 grudnia. Razem z otwarciem w tunelu zaczął funkcjonować odcinkowy pomiar prędkości. "Kontrole są prowadzone z wykorzystaniem 12 kamer, wykonujących pomiary na trzech pasach ruchu w obu kierunkach" - powiedziała rzeczniczka GITD.

"Od momentu uruchomienia odcinkowy pomiar prędkości zarejestrował 4623 naruszenia" - przekazała Monika Niżniak. Dodała, że w kierunku Terespola kamery zarejestrowały 1886 naruszeń, a w kierunku Poznania - 2737.

Rzeczniczka GITD podkreśliła, że na kontrolowanym odcinku, kierujący najczęściej przekraczają prędkość o od 11 do 20 km/h - jest to 65 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń. "Urządzenia zarejestrowały 59 przypadków przekroczenia prędkości o co najmniej 50 km/h więcej niż obowiązujące ograniczenie prędkości" - dodała.

"System odcinkowego pomiaru prędkości wylicza średnią prędkość pojazdu na kontrolowanym odcinku na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Po weryfikacji zarejestrowanego naruszenia wszczęte zostaną czynności w sprawie o wykroczenie. Do właściciela pojazdu, którym naruszono przepisy, przesłany zostanie komplet oświadczeń" - przekazała rzeczniczka GITD

Na oddanym do ruchu ursynowskim odcinku POW obowiązuje ograniczenie tonażowe dla pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton w godzinach szczytu komunikacyjnego, czyli od godz. 7 do 10 i od godz. 16 do 20. Znaki informujące o całodobowym zakazie przejazdu tranzytowego przez Warszawę umieszczone są na łącznicach zjazdowych z S2 i nie dotyczą ciągu głównego S2 (wraz z tunelem), a dotyczą dróg zarządzanych przez miasto stołeczne Warszawę.