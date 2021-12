GITD: odcinkowy pomiar prędkości na S8 zarejestrował już ponad 6 tys. naruszeń

Od momentu uruchomienia odcinkowy pomiar prędkości na warszawskim odcinku trasy S8 zarejestrował ponad 6 tysięcy przypadków niestosowania się kierujących do obowiązujących ograniczeń prędkości - powiedziała PAP rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.

Odcinkowy pomiar prędkości na warszawskim odcinku trasy S8 został przełączony w tryb rejestracji 23 listopada. Od tego momentu kontrole prowadzone są pomiędzy ul. Łabiszyńską w Warszawie a ul. Szpitalną w Markach oraz między węzłem Warszawa Zachód a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego. "Pomiary są prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8" - poinformowała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

"Urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości na wszystkich kontrolowanych na S8 odcinkach, od momentu uruchomienia zarejestrowały 6072 przypadki niestosowania się kierujących do obowiązujących ograniczeń prędkości. Na odcinku Warszawa Zachodnia - Blizne Łaszczyńskiego 1599 przypadków, w przeciwnym kierunku 1896. Na odcinku Warszawa - Marki 1085, natomiast w przeciwnym kierunku 1492" - przekazała Monika Niżniak.

Rzeczniczka GITD podkreśliła, że na kontrolowanych odcinkach, kierujący najczęściej przekraczają prędkość od 11 do 20 km/h więcej niż pozwalają przepisy - jest to 61 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń. "Urządzenia zarejestrowały 60 przypadków przekroczenia prędkości o co najmniej 50 km/h więcej niż obowiązując ograniczenia prędkości" - dodała.

O rozpoczęciu kontroli na warszawskim odcinku S8 informowała w połowie listopada rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska. "Działa już odcinkowy pomiar prędkości na +warszawskiej+ S8. Zgodnie ze stałą organizacją ruchu na tych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla ciężarowych" - zaznaczyła rzeczniczka. "Zainstalowany system zdyscyplinuje kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego" - dodała.

W sumie zainstalowanych zostało 30 kamer. Na podstawie czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka drogi system automatycznie określi jego średnią prędkość.

Koszt montażu urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S8 to blisko 4 mln zł.