GITD: odcinkowy pomiar prędkości na S8 zarejestrował prawie 17 tys. naruszeń

Odcinkowy pomiar prędkości na dwóch warszawskich odcinkach trasy S8 zarejestrowały prawie 17 tysięcy naruszeń. Rekordzista przy ograniczeniu do 120 km/h jechał z prędkością 187 km/h - przekazała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.

Odcinkowy pomiar prędkości na warszawskim odcinku trasy S8 został przełączony w tryb rejestracji 23 listopada. Od tego momentu kontrole prowadzone są pomiędzy ul. Łabiszyńską w Warszawie, a ul. Szpitalną w Markach oraz między węzłem Warszawa Zachód, a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego. "Pomiary są prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8" - poinformowała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

"Urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości na wszystkich kontrolowanych na S8 odcinkach, od momentu uruchomienia zarejestrowały 16 904 przypadki niestosowania się kierujących do obowiązujących ograniczeń prędkości" - podała.

Rzeczniczka GITD wskazała, że na kontrolowanych odcinkach, kierujący najczęściej przekraczają prędkość o od 11 do 20 km/h - jest to 55 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń. "Urządzenia zarejestrowały 133 przypadki przekroczenia prędkości o co najmniej 50 km/h więcej niż obowiązujące ograniczenia prędkości do 120 km/h" - podkreśliła.

Przekazała przy tym, że kierowcy na obu odcinkach S8 średnio przekraczają prędkość o 21 km/h. "+Rekordzista+ przy ograniczeniu do 120 km/h na odcinku między węzłem Warszawa Zachód, a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego jechał 26 listopada z prędkością 187 km/h" - dodała.

O rozpoczęciu kontroli na warszawskim odcinku S8 informowała w połowie listopada rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska. "Działa już odcinkowy pomiar prędkości na +warszawskiej+ S8. Zgodnie ze stałą organizacją ruchu na tych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla ciężarowych" - informowała wtedy rzeczniczka. "Zainstalowany system zdyscyplinuje kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego" - dodała.

W sumie zainstalowanych zostało 30 kamer. Na podstawie czasów wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka drogi system automatycznie określi jego średnią prędkość.

Montaż urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S8 kosztował blisko 4 mln zł.