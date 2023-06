Gliński: 11 dzieł sztuki odzyskanych przez Polskę trafi do MNW

Staramy się odzyskiwać straty wojenne; 11 dzieł sztuki, odzyskanych przez Polskę, zostanie przekazanych do Muzeum Narodowego w Warszawie - mówił we wtorek w Warszawie wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

We wtorek w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja i przekazanie do zbiorów tej placówki odzyskanych strat wojennych oraz obiektów pochodzących z kradzieży powojennej.

Wicepremier Gliński zwracał uwagę, że Polska zarówno w czasie wojny, jak i w okresie PRL utraciła wiele dzieł sztuki. "Od pewnego czasu staramy się intensywnie poszukiwać i odzyskiwać straty wojenne, ale też i te rzeczy, które zaginęły w innych okolicznościach" - zaznaczył Gliński.

W tym kontekście przypomniał, że w resorcie kultury działa specjalny departament zajmujący się tymi działaniami. Jak mówił, narzędzia internetowe przeszukują dziennie miliardy informacji, by w ten sposób uzyskać podstawowe informacje, że "gdzieś coś na świecie może należeć do naszych strat".

Szef MKiDN zaznaczył, że ta działalność opiera się przede wszystkim na współpracy z wieloma instytucjami i osobami w Polsce i na świecie, wyspecjalizowanymi w poszukiwaniu dzieł sztuki. Zaznaczył, że są to także zwykli obywatele, posiadacze dzieł sztuki, którzy zgłaszają się do resortu i pytają, czy nie są one stratami wojennymi.

Do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie przekazane zostało 11 pojedynczych obiektów, wśród nich 3 obrazy na płótnie, gwasz na papierze, XVIII-wieczna szklanica oraz zespół 6 fotografii. Zostały one utracone z kolekcji Muzeum Narodowego w czasie II wojny światowej oraz w wyniku kradzieży w II poł. XX wieku.

Odzyskane dzieła to: "Siuprem zieleniaczek" Romana Szwojnickiego, "Portret Leopoldyny Kuczyńskiej" Andrzeja Grabowskiego, "Koncert" Jana Horemansa, gwasz "Kozak (Buńczucznik)" Józefa Brandta, a także XVIII-wieczna szklanica z przedwojennej kolekcji Muzeum Ordynacji Krasińskich oraz skradziony po wojnie zespół sześciu fotografii z widokami Tatr i Zakopanego autorstwa krakowskiego fotografa Stanisława Bizańskiego, stanowiących część kolekcji Mieczysława Geniusza wcielonej do zbiorów MNW w 1926 r.