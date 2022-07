Gliński: budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy będzie kosztowała ponad 400 mln zł

Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy będzie kosztowała ponad 400 mln zł, a środki publiczne środki na ten cel są zabezpieczone - powiedział w Bydgoszczy wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dodał, że projekt realizowany jest obecnie zgodnie z planem.

Wicepremier Gliński i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów minister Łukasz Schreiber wizytowali w Bydgoszczy plac budowy kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego.

"W tej chwili budowa kampusu jest już realizowana. Nasza wizyta przede wszystkim wynika z tego, że musimy nadzorować inwestycje realizowane ze środków publicznych. To jest inwestycja za ponad 400 mln zł. Nie wiemy jeszcze, jaką sumą się zamknie, bo jest ten problem współczesny związany z kryzysem finansowo-gospodarczym o charakterze światowym" - mówił w Bydgoszczy wicepremier Gliński. Dodał, że podstawową zasadą jest sprawne realizowanie inwestycji, a środki publiczne na ten cel są przygotowane i zabezpieczone.

"Cała sprawa jest obecnie w rękach inwestora i wykonawcy" - podkreślił Gliński. W jego ocenie "budowa prowadzona jest na trudnym gruncie, a przecież poziomy -1 i -2 będą używane, więc muszą zostać odpowiednio zabezpieczone inżynieryjnie. To przygotowanie pod coś, co później bardzo szybko poleci do góry" - wskazał Gliński.

Rektor bydgoskiej Akademii Muzycznej prof. Elżbieta Wtorkowska powiedziała, że realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z przyjętym planem.

"W styczniu podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą. W lutym ruszyły prace ziemne, które być może wydają się mało spektakularne, bo nie widać jak budynek z dnia na dzień rośnie. On rośnie - tyle że głęboko w ziemi. Grunt jest trudny i ogrom prac ziemnych z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii musi uwzględniać warunki geologiczne akurat tego terenu. Budujemy na terenie pięknej działki, na której mamy staw. On pozostaje i będzie częścią tego obiektu. Jedna ściana będzie wyrastała z wody" - podkreśliła rektor.

Zapowiedziała, że jesienią planowane jest wmurowanie kamienia węgielnego.

Minister Schreiber stwierdził, że Bydgoszcz jest dziś miastem muzyki. "To wielki, gigantyczny potencjał. Dziękuję za wsparcie panu premierowi" - mówił. Dodał, że obok drogi S10 łączącej Toruń z Bydgoszczą, inwestycji strategicznej, to właśnie ten kampus akademii będzie dopełniał obrazu tej części Bydgoszczy.

"Obok filharmonii, opery, będzie to wspaniała perła na mapie Bydgoszczy" - ocenił Schreiber.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, powiedział, że Bydgoszcz, jako stolica województwa realizuje bardzo duże przedsięwzięcia z udziałem środków budżetu państwa.

"Gratuluję tego, że mimo tych trudnych czasów ta inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem" - powiedział Bogdanowicz.

Kampus Akademii Muzycznej ma powstać w ciągu czterech lat. Wykonawcą inwestycji jest spółka Unibep z Bielska Podlaskiego.

Kampus jest wznoszony w obrębie śródmieścia, na działce o powierzchni 3 ha. Projekt zakłada powstanie budynku 6-piętrowego i dwóch kondygnacji pod ziemią. Powstaną cztery sale koncertowe - symfoniczna, kameralna, teatralno-operowa i organowa, a także sale dydaktyczne. Powierzchnia całości to 31 tys. m kw.

Obecnie Akademia Muzyczna mieści się w siedmiu budynkach rozproszonych po całym mieście.

Absolwentami bydgoskiej Akademii Muzycznej są m.in. zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego Rafał Blechacz i finalista XVI konkursu Paweł Wakarecy.