Gliński: cały cywilizowany świat powinien wspierać Ukrainę

Cały cywilizowany świat powinien wspierać Ukrainę – powiedział we wtorek wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. W jego ocenie zwiększenie dostaw broni dla tego kraju nastąpiło za późno. Podkreślił także, że dzięki własnej kulturze Ukraina broni się przed „największym drapieżcą świata”.

Szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego ocenił we wtorkowym wywiadzie dla Radia Kraków, że obecne zintensyfikowane ataki Rosji w Ukrainie są wyrazem bezsilności i frustracji Władimira Putina i jego otoczenia. "To jest zbrodnia. Mamy do czynienia z bandytą i bandytami, z bandyckim krajem, który napada na drugi kraj, morduje cywili, morduje kulturę tego kraju. Cały cywilizowany świat powinien wspierać Ukrainę i to nasze główne zadanie dzisiaj. Za każdą bombę, za każdą rakietę trzeba przekazywać Ukraińcom kolejną broń" - powiedział Piotr Gliński.

Jego zdaniem zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy, ale i sankcje dla Rosji następują za późno. "Wszystko, co dzieje się po 24 lutego, jest za późno" - mówił o postawie państw zachodnioeuropejskich minister dodając, że jedyny argument, jaki Federacja Rosyjska rozumie, to argument siły.

Komentując słowa szefa białoruskiego ministerstwa obrony do sąsiednich krajów, że jeśli nie będą podejmować złych kroków, to wojny nie będzie, Gliński ocenił, że "to szaleńcy, którzy próbują nas szantażować", "to pogróżki osób, które straciły chyba rozeznanie w rzeczywistości". Zdaniem wicepremiera Białoruś wie, że nie opłaca się jej angażować z konflikt z Polską, która należy do NATO i która wzmacnia swoją obronność.

Mówiąc o postawie białoruskich władz Gliński podkreślił, że mamy "olbrzymie aktywa w zanadrzu" - to społeczeństwo białoruskie i ukraińskie, które wie, kim są Łukaszenka i Putin.

Wicepremier zwrócił uwagę na rolę kultury w kształtowaniu tożsamości. "Bez kultury Ukraina nie miałaby swojej tożsamości, bez tożsamości nie miałaby siły, żeby się przeciwstawić, a te siły ma i te siły imponują całemu światu" - powiedział Piotr Gliński. Podkreślił też: "Ukraińcy są w stanie bronić swojej wspólnoty przed największym drapieżcą świata. To dzięki kulturze, wokół kultury wytworzyli swoją tożsamość".

Pytany w Radiu Kraków czy Polska jest w stanie pomóc Ukrainie zabezpieczyć jej zbiory muzealne odpowiedział: "Byliśmy gotowi na to praktycznie od pierwszego dnia wojny".

W nawiązaniu do ostatnich ataków na Lwów i wspólne polsko-ukraińskie dziedzictwo kulturowe Gliński zaznaczył, że Polska cały czas współpracuje i wspiera Ukrainę. W pierwszych tygodniach wojny do Ukrainy kierowane były transporty m.in. z materiałami do zabezpieczenia dzieł sztuki.

"Naszym obowiązkiem jest wspierać ich, bo oni bronią nie tylko swojej ojczyzny, tożsamości, ale bronią całej Europy, świata" - podsumował minister.