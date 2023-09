Gliński: chcemy wprowadzić darmowe bilety do narodowych instytucji kultury dla dzieci i seniorów

W trzeciej kadencji rządów PiS chcemy wprowadzić darmowe bilety, na początku do narodowych instytucji kultury, dla młodzieży i osób starszych - powiedział minister kultury Piotr Gliński w wywiadzie dla portalu i.pl.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński pytany był przez portal i.pl o wyzwania w kulturze w ewentualnej trzeciej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, "Chcielibyśmy np. wprowadzić darmowe bilety - na początku do narodowych instytucji kultury - dla młodzieży i dla osób starszych" - powiedział.

"Przepraszam, że nie dla wszystkich, ale to tak chyba będzie najlepiej, bo młodzież trzeba zachęcać, a seniorom trzeba pomagać. Mamy to obliczone, ja to zaproponowałem. Byłoby to w trzeciej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości" - wyjaśnił minister.

Powiedział też, że w trzeciej kadencji "chcemy wprowadzić Narodową Agencję Rewitalizacji Dziedzictwa, czyli wreszcie podjąć wyzwania w dziedzinie odbudowy i ochrony zabytków, na które nie było środków".

