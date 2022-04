Gliński: Dom Artystów Weteranów w Skolimowie musi mieć systemowe wsparcie; rozmawiamy o tym

Rozmawiamy już od pewnego czasu na temat systemowego wsparcia dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie - powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Podkreślił, że państwo polskie powinno wziąć odpowiedzialność za istnienie tego miejsca.

W czwartek wicepremier Gliński odwiedził Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Po kompleksie oprowadzili go prezes ZASP Krzysztof Szuster oraz prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich Marlena Miarczyńska.

Gliński został uhonorowany tytułem "Dobrodziej Domu Artysty Weterana", przyznawanym od 2018 r. osobom, które swoim działaniem przyczyniły się do udzielenia wsparcia i opieki, zapewniającej godne życie artystom - mieszkańcom ośrodka. Dziękując za wyróżnienie powiedział, że jest to nagroda dla całego resortu kultury oraz instytucji zaangażowanych we wsparcie dla polskiej kultury, ale także dla Skolimowa.

Przypomniał, że MKiDN od dawna udziela pomocy i wsparcia Domowi Artystów Weteranów w Skolimowie.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z prezesem ZASP Krzysztofem Szusterem, a wcześniej współpracowaliśmy z poprzednimi prezesami - śp. Pawłem Królikowskim, a wcześniej Olgierdem Łukasiewiczem, dzięki czemu wiele spraw znalazło rozwiązanie. Rozmawiamy już od pewnego czasu na temat rozwiązania kwestii systemowego wsparcia dla Domu Artysty Weterana, dla państwa siedziby, instytucji tak, żeby budżet centralny mógł bezpośrednio wspierać państwa działania" - przekazał wicepremier Gliński.

Wskazując na źródła finansowania ośrodka, podkreślił, że choć obecnie funkcjonowanie Domu Artystów Weteranów jest w dużej mierze oparte na składkach ZASP, samorządzie lokalnym i współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, to polskie państwo powinno wziąć systemową odpowiedzialność za istnienie ośrodka oraz zapewnić mu funkcjonowanie i rozwój.

"Są teraz analizowane możliwości systemowego wsparcia dla Skolimowa, co wreszcie - po wielu latach - będzie rozwiązane, jestem o tym przekonany" - zaznaczył minister kultury.

Zwrócił także uwagę na zaangażowanie ośrodka w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Podkreślił, że jest to miejsce "wspaniałe, realizuje ważną misję, a teraz także misję pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy".

"Wojna na Ukrainie też nam uzmysławia, co jest najważniejsze w życiu człowieka, w życiu wspólnot ludzkich, a także to, że jesteśmy w tym wszystkim tak bardzo razem - Polacy z Ukraińcami. To jest jakiś dar z niebios, bo to jest coś szalenie pozytywnego w tej strasznej tragedii. Jesteśmy razem i to jest piękne" - ocenił.

Gliński złożył seniorom mieszkającym w Domu Artystów Weteranów życzenia wielkanocne. "Jesteśmy z państwa dumni, jesteście bardzo ważni dla polskiej kultury. Myślę, że to jest piękne, że polska kultura dba także o takie miejsce, gdzie seniorzy mogą wspaniale funkcjonować, mają opiekę, a także mają wszelkie inne możliwości kontaktu z rodzinami, z innymi osobami" - powiedział minister kultury.

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie jest własnością ZASP. Został wybudowany z inicjatywy aktora Antoniego Bednarczyka w roku 1927, ze składek członków ZASP i darowizn miłośników teatru, z myślą o samotnych emerytowanych artystach. Do II wojny światowej pełnił także funkcję schroniska dla aktorów pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dotowany po wojnie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i wspomagany finansami zdobytymi przez liczne i różnorodne akcje koleżeńskie (kwesty, aukcje, przedstawienia, koncerty), pozostaje nadal miejscem pobytu nieuprawiających już zawodu artystów.

W ciągu 95 lat istnienia pensjonariuszami Domu byli m.in. Barbara Krafftówna, Irena Solska, Irena Kwiatkowska, Stefania Grodzieńska, Witold Gruca, Tadeusz Kondrat i Aleksander Bardini. W czasie stanu wojennego mieszkał w nim ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Mimo burzliwej historii i zmian formuły działalności, ośrodek w Skolimowie pozostaje do dziś symbolem jedności środowiska teatralnego oraz wzorcowym przykładem troski o potrzebujących wsparcia i opieki artystów.

Budżet Domu Artysty Weterana wspierają różnorodne akcje, organizowane przez organ założycielski - ZASP, Fundację Artystów Weteranów Scen Polskich oraz całe środowisko teatralne.

Ponadto Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich w 2020 roku, na wniosek wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, otrzymała m.in. z rezerwy budżetu państwa środki w wysokości 2 mln 250 tys. zł na realizację zadania pn. "Uruchomienie centrum rehabilitacji artystów weteranów oraz modernizacja infrastruktury technicznej w DAW w Skolimowie".