Gliński Europa, która zmierzała ku rozbijaniu wspólnot jest bankrutem

Mam nadzieję, że doświadczenie ukraińskie spowoduje, że interesy ekonomiczne nie zaślepią polityków - powiedział w poniedziałek wicepremier Piotr Gliński na antenie telewizji TVP3 Kraków. Europa, która zmierzała ku rozbijaniu wspólnot narodowych jest bankrutem ideologicznym - ocenił.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego udzielił w piątek wywiadu stacji TVP3 Kraków z okazji otwarcia Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Jak wyjaśnił, nowa instytucja "wypełnia białą plamę pamięci".

"Obóz Auschwitz znajdował się przecież w konkretnym miejscu, w którym mieszkała duża społeczność lokalna. Odbywały się tam bardzo brutalne wysiedlenia. Później nastąpił cały okres współpracy i pomocy, tam, gdzie było to możliwe. Społeczność lokalna w najróżniejszych formach angażowała się w pomoc dla więźniów - tych którzy pracowali poza obozem i dla tych, którzy znaleźli się w obozie" - powiedział Gliński.

Przypomniał, że inicjatorką powołania nowo powstałego muzeum była mieszkanka tamtego regionu, premier Beata Szydło, "zachęcana wielokrotnie przez innych mieszkańców". Poinformował także, że według obliczeń, społeczność lokalna ziemi oświęcimskiej poniosła około tysiąca dwustu ofiar, a pamięć o tej tragedii została wymazana ze zbiorowej pamięci. "Oczywiście żyła wśród rodzin i okolicznych mieszkańców, natomiast nigdy nie została zinstytucjonalizowana" - wyjaśnił.

Gliński dodał, że nie chciałby, aby Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej było postrzegane jako dopełnienie muzeum Auschwitz. "Siłą rzeczy jest to instytucja synergiczna. Pomiędzy dwoma placówkami istnieje inny punkt widzenia i inna wrażliwość" - wyjaśnił. Jak podkreślił, "ważne jest, by docenić tę wrażliwość społeczności lokalnej i ofiar, jakie poniosła".

Wicepremier przypomniał między innymi, że na terenie ziemi oświęcimskiej działał "słynny oddział Armii Krajowej - Sosieńki", którego zasługi zdają się dziś zapominane. "Mało się o tym mówiło w sposób oficjalny, zinstytucjonalizowany. Dlatego w jakimś sensie odzyskaliśmy tę pamięć, a to także buduje siłę wspólnoty" - powiedział. Jak ocenił, Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jest nowoczesne, ma za zadanie spełniać rolę edukacyjną i zachęcać do dialogu. "Zapraszamy wszystkich, bo to po prostu warto obejrzeć. Od samego początku instytucja zaczęła zbierać narracje. Póki jeszcze są świadkowie, to wszystko trzeba uchwycić i utrwalić" - wyjaśnił.

Gliński poinformował, że otwarte w poniedziałek muzeum jest jedną z dwustu realizowanych obecnie placówek muzealnych. Przyznał, że "jest to olbrzymi wysiłek państwa polskiego, ale nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że ten wysiłek musi zostać podjęty". "Budujemy największe, wielkie Muzeum Historii Polski, ale oprócz tego cały czas oddajemy nowe muzea lub remontujemy i przekształcamy wiele już istniejących, bo to są instytucje, które wzmacniają naszą tożsamość, naszą wspólnotę" - podkreślił.

Na wartość tożsamości i poczucia lokalnej wspólnoty, Gliński położył nacisk również w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.

"Od samego początku było dla mnie oczywiste, że ta wojna niesie ze sobą wiele istotnych doświadczeń, które przewartościowują współczesny świat i, mam nadzieję, że przewartościowują go w wielu wymiarach" - powiedział.

Wicepremier przekonywał także o konieczności zmiany postawy wielu krajów europejskich. Ocenił, że "ta Europa, która szła w kierunku rozbijania wspólnot narodowych, jest bankrutem ideologicznym w obliczu tego, co widzimy w Ukrainie". "Mam nadzieję, że doświadczenie ukraińskie spowoduje, że Europa będzie starała się dokonać tego przewartościowania, że krótkowzroczne interesy ekonomiczne nie zaślepią polityków, a przede wszystkim opinii publicznej" - podsumował.