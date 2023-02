Gliński: gdy Tusk miał szanse na wsparcie Expo w Łodzi, nie zrobił nic

Donald Tusk w Łodzi fantazjował o odbudowie i rewitalizacji. Gdy miał szanse na wsparcie Expo w Łodzi, nie zrobił nic - napisał we wtorek na Twitterze wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Odniósł się w ten sposób do słów szefa PO, który mówił, że Polskę po rządach PiS trzeba odbudować.

"Tusk w Łodzi fantazjował o odbudowie i rewitalizacji. Gdy miał szanse na wsparcie Expo w Łodzi, nie zrobił nic. Na kampanię Expo miasto (PO) i rząd (PiS) straciliśmy kilkadziesiąt mln zł. I wielki program rewitalizacyjny przygotowany przez miasto i rząd. Temu panu już dziękujemy..." - napisał na Twitterze wicepremier.

Gliński w swoim wpisie odniósł się do wystąpienia przewodniczącego PO na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego KO we wtorek w Łodzi. Tusk mówił w nim m.in. o rewitalizacji miast oraz pieniądzach dla samorządów z KPO i Funduszu Spójności.

"Chcemy przeznaczyć dla samorządów naprawdę duże środki, z wykorzystaniem środków europejskich - zarówno z KPO, jak i z Funduszu Spójności. Nie muszę chyba nikogo w Polsce przekonywać, że my to potrafimy robić. Rewitalizacja i remonty mieszkań to pomoc dla samorządu - fundusz w wysokości 10 mld zł. Chcemy, aby kredyt 0 proc. w przyszłości objął także remonty mieszkań" - powiedział.

"Każdy, kto zna Łódź, kto zna Pabianice, ale też inne regiony, jak Śląsk wie, że potrzebna jest kolejna odbudowa. Tak jak po wojnie trzeba było Polskę odbudować, tak trzeba ją będzie odbudować po rządach PiS. Bo oni zapomnieli o tym, że ta materia - polskie domy, polskie osiedla, wymagają nieustannej staranność. Także remontów, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać i nie zawsze trzeba do tego budować nowe osiedla" - dodał szef PO.

Sześć lat temu Łódź i Polska ubiegały się o organizację International Expo 2022. To tzw. małe Expo, które odbywa się, co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i ma tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi miało to być "City Re:Invented", czyli rewitalizacja miast, jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie. Międzynarodowe Biuro Wystaw zdecydowało, że gospodarzem wydarzenia będzie stolica Argentyny - Buenos Aires.