Gliński: kongres programowy jednego z naszych koalicjantów jest elementem budowania programu Zjednoczonej Prawicy

Kongres programowy jednego z naszych koalicjantów, członków Zjednoczonej Prawicy jest elementem budowania programu całościowego Zjednoczonej Prawicy na wybory - mówił w sobotę wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński dziennikarzom podczas kongresu Stowarzyszenia OdNowa.

W sobotę w Warszawie odbył się kongres programowy Stowarzyszenia OdNowa. Wśród gości znalazł się m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Piotr Gliński. Podczas wydarzenia lider OdNowy, wiceszef MON Marcin Ociepa przedstawił propozycje programowe przewidujące m.in. utworzenie agencji ds. walki z dezinformacją, czy powołanie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej.

"To są ważne momenty w polityce, kiedy formułuje się pewne programowe założenia" - mówił dziennikarzom szef MKiDN.

Podkreślił jednocześnie, że Stowarzyszenie OdNowa wspiera Zjednoczoną Prawicę, jej przedstawiciele zasiadają w rządzie, a w związku z tym jest odpowiedzialne za Polskę.

Szef MKiDN ocenił, że Stowarzyszenie OdNowa jest przykładem środowiska, które opiera się na organizacjach młodzieżowych, samorządowcach a także na kontaktach z ekspertami. "Dzisiejszy kongres programowy, to nic innego jak realizowanie funkcji eksperckiej organizacji pozarządowej" - mówił.

Podkreślał ponadto, że to, co cechuje Zjednoczona Prawicę, to to, że "my za każdym razem, co cztery lata budujemy nasz program, przedstawiamy to, co chcemy zrealizować, a później jesteśmy gotowi stanąć przed społeczeństwem i rozliczyć to, co zrobiliśmy. Za każdym razem ten bilans jest pozytywny".

Gliński pytany, czy propozycje przedstawione w sobotę przez OdNowę będą uzupełnieniem programu PiS na wybory, odparł, że "nowy program się tworzy". "Jesteśmy jedyną opcją polityczną, która te programy ma odświeżone co cztery lata" - zaznaczył.

"To jest element procesu budowania programu. Kongres programowy jednego z naszych koalicjantów, członków Zjednoczonej Prawicy jest elementem budowania programu całościowego Zjednoczonej Prawicy na wybory" - powiedział szef MKiDN.

Gliński został też zapytany czy zapadły już decyzje w sprawie startu polityków OdNowy z list PiS. "To jest jeszcze troszeczkę przedwczesne. Natomiast jest oczywiste, że my cały czas rozmawiamy. Jesteśmy bardzo spójni i programowo, i politycznie" - odparł wicepremier.

"Jesteśmy absolutnie zdecydowani iść szerokim frontem do wyborów. Cała Zjednoczona Prawica powinna znaleźć swoje miejsce w naszej ofercie personalno-programowej na wybory" - dodał.