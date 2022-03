Gliński na inauguracji Roku Łukasiewicza: musimy pamiętać o liderach polskiego przemysłu

Musimy pamiętać o naszym dziedzictwie, także od strony tych pięknych postaci, liderów polskiej kultury, polskiego przemysłu – powiedział w poniedziałek w Bóbrce wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński inaugurując obchody Roku Ignacego Łukasiewicza.

W Bóbrce na Podkarpaciu znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego im. Ignacego Łukasiewicza. W tym roku przypada 200.rocznica urodzin konstruktora lampy naftowej, z tej okazji Sejm ogłosił rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Na poniedziałek konferencji prasowej Gliński przypomniał, że 8 marca obchodzić będziemy 200-lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza.

"To piękna postać uosabiająca zarówno pracę pozytywistyczną, czyli takie myślenie o polskiej wspólnocie w sposób organiczny, ale to również postać, w której biło serce polskiego romantyka. Znamy go jako innowatora, który przeprowadził pierwszą destylację ropy naftowej, był także konstruktorem pierwszej lampy naftowej" - przypomniał wicepremier.

"Był on też człowiekiem związanym bardzo silnie z polskością, był zaangażowany w powstanie 1846 r., wspierał także powstanie styczniowe, wielu jego uczestników pracowało przedsiębiorstwach naftowych Łukasiewicza. Ale był także człowiekiem, który za polską tożsamość, niepodległość ponosił wielkie koszty" - mówił Gliński.

W ocenie wicepremiera, polski parlament nieprzypadkowo ogłosił 2022 r. rokiem Łukasiewicza, bo była to "piękna i ważna postać dla polskiego dziedzictwa". Gliński podziękował wielu samorządom i stowarzyszeniom za kultywowanie pamięci o Łukasiewiczu. "To jest bardzo ważne w polskiej tożsamości. To, co stworzył jest bardzo ważne w naszym dziedzictwie narodowym" - podkreślił wicepremier.

Gliński pokrótce przedstawił życiorys Łukasiewicza, przypomniał m.in., że żył niespełna 60 lat.

"Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, po czterech latach gimnazjalnych musiał podjąć prace zarobkową w aptece, we Lwowie. Później skończył studia farmaceutyczne, w ciągu kilku lat stworzył te wszystkie rzeczy, jak destylacja ropy czy lampa naftowa. Później była ta działalność przemysłowa m.in. tutaj w Bóbrce" - powiedział.

Wicepremier dodał, że Łukasiewicz był także wielkim społecznikiem. "O tym wszystkim musimy pamiętać, bo to była taka pełna, piękna postać, która uosabiała w sobie najlepsze cechy polskości" - stwierdził.

Gliński zapewnił, że rok Łukasiewicza będzie pełnym ważnych wydarzeń i sympozjów naukowych. Imprezy organizowane mają być w całym kraju przez instytucje kultury, muzea i archiwa. "Musimy o naszym dziedzictwie pamiętać, także od strony tych pięknych postaci, liderów polskiej kultury, polskiego przemysłu" - powiedział wicepremier.

W poniedziałek Gliński był m.in. w Krośnie, gdzie złożył kwiaty przy pomniku Łukasiewicza. Natomiast na cmentarzu w Zręcinie złożył kwiaty na jego grobie.