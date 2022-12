Gliński o Narodowym Muzeum Techniki: naszym obowiązkiem było uratowanie tej instytucji

Naszym obowiązkiem było uratowanie Narodowego Muzeum Techniki. Muzeum zostało przywrócone do funkcjonowania, mam nadzieję, że jeszcze na wyższym poziomie - powiedział w piątek na uroczystości otwarcia nowych wystaw muzealnych wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

W piątek w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie odbywa się uroczysty wernisaż - wystawy głównej "Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne i naukowe" oraz dwuczęściowej wystawy stałej "Źródła energii cywilizacji - historia paliw kopalnych i Ignacy Łukasiewicz - pionier przemysłu naftowego".

"To był rok 2016, kiedy dowiedzieliśmy się w MKiDN, że Muzeum Techniki, to które moje pokolenie od zawsze znało, mieszczące się w Pałacu Kultury i Nauki, umiera. Taka była informacja, nie było chętnych, żeby reanimować. Myśmy wtedy podjęli decyzję, że uratujemy to Muzeum. Zwróciliśmy się o pomoc do miasta, do Ministerstwa Edukacji i Nauki, w połowie 2017 r. powołaliśmy instytucję nową, Muzeum współprowadzone przez te trzy instytucje, spłaciliśmy długi, porozumieliśmy się z dotychczasowym właścicielem i dziedzicem tego miejsca, dorobku. Uratowaliśmy Muzeum Techniki" - przypomniał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Przyznał, że była "niepewność, czy z uwagi na konieczność remontu uda się wyprowadzić Muzeum". "Nam się to udało" - podkreślił dziękując osobom zaangażowanym w ratowanie Muzeum.

"Na początku tego roku otwieraliśmy dwie pierwsze wystawy. Dzisiaj zamykamy proces przygotowywania Muzeum do oddania go społeczeństwu w całości, czyli otwieramy wystawę stałą i wystawę dwuczęściową poświęconą energii. Wielkie podziękowania, bo to jest dobrze wykonana praca. To duża satysfakcja dla człowieka, który podejmuje decyzje, bo my podejmujemy decyzje dotyczące środków publicznych, że instytucja, którą powołujemy, doskonale wydaje te środki publiczne, sprawnie, szybko i jest otwarta dla społeczeństwa" - mówił minister kultury.

Zaznaczył, że ta instytucja była "zawsze lubiana i kochana" przez społeczeństwo. "Naszym obowiązkiem było uratowanie Muzeum i postawienie tej instytucji z powrotem na nogi" - wskazał wicepremier Gliński.

"Możemy powiedzieć, że Narodowe Muzeum Techniki już w tej chwili na 100 procent działa, zostało przywrócone do funkcjonowania, mam nadzieję, że jeszcze na wyższym poziomie" - dodał.

Poinformował, że od 1 stycznia 2023 roku Muzeum będzie funkcjonowało jako państwowa instytucja kultury, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Nauki i Edukacji.

"Mamy także korzystną umowę z miastem na funkcjonowanie Muzeum w tej lokalizacji, do kiedy to będzie konieczne i potrzebne, ale chcemy wybudować na błoniach Stadionu Narodowego - mamy wspaniałą działkę - nową siedzibę Narodowego Muzeum Techniki wraz z oddziałem Muzeum Historii Ewolucji. Uważamy, że te dwa Muzea są Polakom potrzebne" - powiedział Gliński.

Dokumentowanie i promocja polskiej myśli technicznej, opieka nad zabytkami z dziedziny techniki i przemysłu oraz popularyzacja wiedzy technicznej to misja Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Zostało one utworzone w 2017 r. na podstawie umowy zawartej między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Miastem Stołecznym Warszawa. Placówka odwołuje się do tradycji otwartego w Warszawie w 1875 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Jest także spadkobiercą Muzeum Techniki i Przemysłu powstałego w 1929 r. z inicjatywy inż. Kazimierza Jackowskiego.

Po wojnie organizację nowej instytucji muzealnej powierzono Naczelnej Organizacji Technicznej. Muzeum zostało otwarte w 1955 r. w skrzydle "G" Pałacu Kultury i Nauki. Muzeum Techniki (później Muzeum Techniki i Przemysłu NOT) funkcjonowało do 2017 r., a zbiory i wyposażenie zostały przekazane Narodowemu Muzeum Techniki.

Oficjalne wznowienie działalności Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie nastąpiło 28 stycznia 2022 r. podczas inauguracyjnego otwarcia dwóch wystaw stałych "Historia Transportu - morzem, lądem i powietrzem" oraz "Historia Komputerów - liczy się!".