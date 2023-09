Gliński o nowej ekspozycji w Muzeum Literatury: opowiadamy Rymkiewicza rymkiewiczowskimi metodami

Jest to narracja własna, opowiadamy Rymkiewicza przez Rymkiewicza - powiedział minister kultury Piotr Gliński na wtorkowym wernisażu wystawy "Rymkiewicz. Encyklopedia" w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Wystawa opowiada o poecie w podobny sposób, jak on sam pisał o wielkich romantykach.

Wystawa jest częścią I Festiwalu Rymkiewiczowskiego "Dziady, upiory, przodkowie", który potrwa od 2 do 10 listopada. Na festiwalu odbędą się debaty, koncerty, przedstawienia, spotkania z pisarzami, warsztaty i przedstawienia teatralne.

Wystawę "Rymkiewicz. Encyklopedia" można oglądać od wtorku do 12 listopada w Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Jak podali organizatorzy, "tytuł nawiązuje do książek, które pisarz poświęcił wielkim romantykom. 40 haseł prowadzi widza przez najważniejsze dla Rymkiewicza tematy, miejsca i przedstawia najważniejsze dla niego osoby. Jest Mickiewicz i Iwaszkiewicz, Ewa i matka, masakra i sny, Milanówek i Wigry".

Podczas wernisażu wystawy minister Gliński powiedział, że "misją MKiDN jest budowanie potrzebnych Polsce instytucji". "Kiedy powstał pomysł, aby zinstytucjonalizować pamięć o Jarosławie Marku Rymkiewiczu poprzez upowszechnienie i umiędzynarodowienie jego dorobku oraz twórczości, wiedziałem, że państwo polskie musi znaleźć na to środki" - wspominał. Tak właśnie powołano Festiwal Rymkiewiczowski, którego częścią jest wystawa w Kordegardzie.

W ocenie ministra kultury "Rymkiewicz był gigantem, który jest bardzo potrzebny Polsce". "Był nie tylko pisarzem i poetą, ale przede wszystkim autorytetem oraz fascynującym filozofem codzienności życia publicznego. Każde jego dzieło wywoływało dyskusje w Polsce. Był także wielkim polskim patriotą, który często pisał o swojej ojczyźnie. Był niesamowitym przewodnikiem po współczesności, który stawiał niebywale trudne sprawy naprzeciw myśleniu mainstreamowemu" - powiedział. Zaznaczył, że "Jarosław Marek Rymkiewicz to nasz wielki skarb narodowy. Był fascynującą postacią, dlatego taki człowiek i takie dziedzictwo musi być zinstytucjonalizowane".

Gliński mówił, że "chwyt zastosowany na wystawie jest taki, że jest to narracja własna, że opowiadamy Rymkiewicza przez Rymkiewicza". Twórcy wystawy osiągnęli ten efekt poprzez zaprezentowanie na ekspozycji cytatów i wierszy Rymkiewicza. Zwiedzający będą mogli również posłuchać nagrań Rymkiewicza i zobaczyć go na ekranie. Pokazane zostaną rękopisy poety i przedmioty osobiste, a także eksponaty ze zbiorów Muzeum Literatury. Zwiedzając wystawę można zbierać kartki z wierszami umieszczone przy kolejnych hasłach.

Kurator wystawy Izabela Michalska z Fundacji Evviva L'Arte powiedziała, że "zaprasza do dialogu z duchami, które są obecne na wystawie", a są to, jak wymieniła, "duchy Mickiewicza, Słowackiego, Fredry, wszystkich wielkich duchów, z którymi Jarosław Marek Rymkiewicz podjął rozmowę". I wreszcie, jak wyjaśniła, "jest to rozmowa z nim samym". Zachęciła do dialogu z Rymkiewiczem, aby "zobaczyć, jaka odpowiedź na jego słowa znajdzie się w nas samych".

Na wernisażu wystawy obecni byli m.in. syn pisarza Wawrzyniec Rymkiewicz, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, posłanka, autorka biografii poety Joanna Lichocka, dyrektor Muzeum Literatury Jarosław Klejnocki i dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Pileckiego Magdalena Gawin.

W programie wydarzeń towarzyszących wystawie są oprowadzania dla publiczności, przygotowane przez pisarzy i polonistów (Mariusza Cieślika, Przemysława Dakowicza, Krzysztofa Koehlera) oraz spacery historyczno-literackie śladami książki Jarosława Marka Rymkiewicza "Wieszanie".